Valerio Jovine, PeppOh e Andrea Tartaglia: concerto tributo a Bob Marley

"One Love Tribe - The Neapolitans" è un progetto che vede insieme la voce di Valerio Jovine, l’autore di “Napulitan” noto tra l’altro per aver portato il (suo) Reggae in prima serata RAI partecipando a The Voice, il Soul del rapper PeppOh e l’Etnosound del cantautore Andrea Tartaglia, sempre molto apprezzato per l’ironia e l’impegno sociale dei suoi testi.

Si tratta di un originale e sincero tributo appassionato a Bob Marley, alla sua musica, alla sua filosofia, in un momento in cui il messaggio di pace (“One Love, One World”) lanciato dal genio giamaicano è tornato più attuale che mai. Dopo un primo debutto pre-pandemia, sempre in collaborazione con il collettivo Drop Eventi, i tre artisti ritornano assieme in concerto in questa speciale formazione sabato 26 marzo, alle 22:00, sul palco del club restaurant Common Ground di Agnano.

Dopo il concerto la musica continua con le selezioni a cura di Danilo De Santo e DJ Cerchietto.

Ingresso: 15 euro con drink entro le 23.

Info & prenotazioni 339 3740693