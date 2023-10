Valerio Bruner presenta l'abum “Vicarìa” alla Biblioteca Nazionale

Ci sono due Napoli: una figlia della luce, un’altra “dimenticata”, che si nasconde nelle pieghe e nelle ombre dei suoi vicoli. È questa Napoli, quella degli ultimi, degli umili, degli emarginati che ha voluto raccontare nel suo album Valerio Bruner, dal titolo “Vicarìa”.

Giovedì 12 ottobre ore 16 alla Biblioteca Nazionale di Napoli la presentazione del progetto artistico e dell'album “Vicarìa” di Valerio Bruner interverranno con l’autore, la direttrice Maria Iannotti, la filosofa, Ester Basile, e giovani artisti e performer, che introdurranno il pubblico in un’atmosfera di sonorità frementi ed appassionate che richiamano la storia e le tradizioni della città.

Letture di poesie ed interventi musicali e teatrali (a cura di Angela Rosa D'Auria), descriveranno la genesi e le storie che hanno ispirato “Vicarìa”, cui si affiancheranno alcune fotografie di Sofia Scuotto che immortalano i luoghi di Vicarìa e infine l'esposizione della tela originale realizzata da Antonio Conte artista popolare che è diventata la copertina dell'album, video riprese Maria Rosaria Rubilotta.

Dalle viscere magmatiche della città Valerio Bruner, artista autentico e sensibile, attinge ispirazione, stimoli e impulsi, traducendoli con passione, studio e ricerca stilistica, in sonorità ed espressioni attuali, contemporanee; “Vicarìa” contiene dieci tracce vibranti, tra echi di Gragnaniello e storie di profonda umanità. La produzione è stata affidata ad Alessandro Liccardo, noto musicista rock di rilievo europeo, che incornicia le composizioni in un template sonoro internazionale, un meticcio tra rock, folk e blues che da anni non si ascoltava nelle produzioni nate a Napoli.

Uscito il 20 maggio 2023 per la neonata etichetta discografica napoletana Santa Marea Sonora Records, nuovo album di Bruner, è stato presentato prima di iniziare il suo lungo tour in tutto Italia il 26 maggio presso lo Spazio Comunale Forcella e il 5 giugno in un concerto presso il Carcere di Secondigliano per un gruppo di detenuti di alta sicurezza. Ora è la volta della Biblioteca Nazionale per un'esperienza immersiva in cui coinvolgere il pubblico attraverso la musica, i racconti, l'aspetto teatrale e quello visivo, per evocare le atmosfere che questo album si porta dietro