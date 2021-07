A Luglio nuovo ciclo di concerti per FoquSound: si parte con Valerio Bruner

A Luglio nuovo ciclo di concerti per FoquSound. Sul palco della Corte dell'Arte della Fondazione FOQUS i cantautori Valerio Bruner, Simone Spirito e il duo pop sperimentale KamAak.



Valerio Bruner è un rocker on the road. Viaggiatore incallito ama raccontare storie raccolte nei suoi innumerevoli viaggi e permanenza a Londra. Ama immergersi nelle metropoli e nei suoi sobborghi, macina chilometri a piedi, e a bordo di autobus e metro vive appieno quello che le città gli offrono. A Napoli, la città in cui è nato, inizia il suo percorso artistico sulle assi del teatro, entrando a far parte di una compagnia teatrale indipendente come drammaturgo e musicista. Le storie che porta in scena hanno come protagonisti dei personaggi ai margini della società, dai poeti vagabondi alle prostitute di periferia. È affascinato dall’oscurità dell’animo umano, dalle sue ombre e contraddizioni. Parallelamente al teatro scrive diversi racconti, pubblicati come singoli o raccolta da case editrici napoletane. La musica è sempre stata parte del suo essere artista e così ha deciso di dare alle sue storie, e ai suoi personaggi, una nuova veste. Imbraccia la chitarra e inizia a scrivere e cantare le prime canzoni dapprima come colonna sonora degli spettacoli teatrali e poi come storie a sé stanti. Scrive in inglese influenzato da ascolti musicali rock e del cantautorato americano. Incide il primo album, Down the Rive,r nel 2017. A distanza di un paio d’anni, in cui si dedica a concerti, torna in studio per registrare il secondo disco, La Belle Dame (2020). Un lavoro interamente incentrato sulla donna: madri, mogli, amanti. Le canzoni contenute nell’album sono le storie di donne che lottano per comprendere il valore della propria individualità e affermare la propria indipendenza. E così, mentre il primo lavoro discografico guardava principalmente al folk americano, il secondo è figlio del grande amore per il rock, nella sua forma più sincera e diretta.

Il 17 settembre 2021 è prevista la release del nuovo lavoro discografico "Someday" (Volcano Records & Promotion).



Nell'ex convento sede di FOQUS è nuovamente attiva La Corte dell'Arte, il contenitore di idee e attività artistiche e culturali che si realizzano in uno spazio polifunzionale all’interno dell’elegante chiostro cinquecentesco dell’ex Istituto Montecalvario.La Corte dell’Arteè un’area eventi nel cuore del centro storico di Napoli, con palco per esibizioni live, una Galleria d'Arte Contemporanea, la prima Biblioteca di Quartiere, un Cinema con 200 posti, e poi Bar, Ristorante, Pizzeria, oltre a spazi destinati a Meeting, Esposizioni ed altro.

