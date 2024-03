Valerio Bruner presenta live l’album Vicarìa all'Atelier Controsegno

Contributo associativo 12 € (comprensivo di consumazione) per chi non è socio, 10 € per chi è già membro Controsegno o per chi viene in coppia!

Prezzo Contributo associativo 12 € (comprensivo di consumazione) per chi non è socio, 10 € per chi è già membro Controsegno o per chi viene in coppia!

Sabato 9 marzo ore 20:30, all'Atelier Controsegno la presentazione dell’album Vicarìa del cantautore Valerio Bruner - concerto live



Valerio Bruner, cantautore poliedrico, torna a esibirsi presso l’Atelier Controsegno, condividendo con il pubblico il suo ultimo album Vicarìa, un insieme di brani, in lingua napoletana, che raccontano una Napoli “dimenticata”, che si nasconde nelle pieghe e nelle ombre dei suoi vicoli. Con sincera passione e onestà, mescolando bellezza e grottesco, poesia e dannazione, sacro e profano, Bruner mostra la Napoli degli ultimi, degli umili e degli emarginati, tutte manifestazioni di quella religiosità viscerale, popolare e tutta terrena, che è tratto unico della fede del popolo a cui appartiene. Una voce graffiante che ribolle dalle viscere magmatiche di un animo sensibile, tra echi di Gragnaniello e testi poetici, Vicarìa contiene dieci tracce vibranti, la cui produzione è stata affidata ad Alessandro Liccardo, musicista rock di rilievo europeo, e incornicia le composizioni in un template sonoro internazionale, un meticcio tra rock, folk e blues che da anni non si ascoltava nelle produzioni nate a Napoli. Il disco, il cui tour sta riscuotendo notevole successo, come testimoniato da diverse testate giornalistiche, tra cui La Repubblica, approda a Pozzuoli con una novità assolutamente inedita. L’evento si inaugura infatti con la proiezione del video Core mio, ultimo singolo di Vicarìa, presentato in anteprima da Controsegno, il tutto a rendere l’esibizione ancora più speciale, per offrire una serata senza dubbio indimenticabile, che apre l’animo verso un sentire più profondo…



Prenotazione obbligatoria, massimo 40 persone: per aderire basta compilare la scheda per associarsi e confermare la propria presenza. Telefono/whatsapp: 333 2191113, email: controsegno@libero.it



Evento FB: PRIMAVERA CONTROSEGNO