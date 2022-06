Valeria Marini ospite al Napoli Pride 2022

Valeria Marini sabato 2 luglio sarà ospite al Napoli Pride, parata che quest’anno torna per le strade della città partenopea, con la partenza alle ore 17.00 da Piazza Municipio e finirà sul lungomare dove ad attenderli un palco per lo show.

L’artista si esibirà cantando l’ultimo successo discografico “Baci stellari, besame”, brano prodotto da Gianni Testa per la Joseba Label e distribuito da Ingrooves.

Valeria Marini: “Partecipare al Pride Napoli 2022 per me è un onore. Sono molto felice di far da eco a tutte quelle voci che urleranno all’unisono per un solo obiettivo: scacciare via ogni tipo di discriminazione. Ho voglia di ballare e ridere a ritmo della mia canzone, dando uno schiaffo morale a chi si diverte ancora a distruggere i sogni e la vita degli altri. Non ci sono differenze quando si tratta d’amore. Baci stellari.”

Madrina dell’evento Bianca Guaccero, tra gli ospiti anche Alexia, Maria Mazza, Marco Carta, Virginio, Priscilla, Vergo, Mavi, Rosario Miraggio, Emiliana Cantone, Mr.Hyde, Rico Femiano, Antonino e la drag queen Bellatrix. Un evento importante visti i due anni di fermo a causa della pandemia. Dal primo Napoli Pride sono passati ben 26 anni e ogni anno la manifestazione si rinnova andando a toccare tematiche sempre diverse, ma estremamente attuali.