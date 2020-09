Vale Lambo a Napoli: firmacopie del nuovo album "Come il mare"

Vale Lambo sarà a Napoli il prossimo 28 settembre per incontrare il pubblico e firmare copie del nuovo album da solista "Come il mare".

L'appuntamento è in Feltrinelli Libri e Musica (Piazza dei Martiri) alle ore 17.30. Per partecipare al firmacopie basta acquista il cd a laFeltrinelli di piazza dei Martiri e ritirare il pass con l’orario in cui recarsi in libreria. Nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza sanitaria e sul distanziamento sociale, si raccomandano la puntualità dell’orario indicato sul pass e l’uso della mascherina. Un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Il disco esce ufficialmente venerdì 25 in formato cd + vinile e su piattaforme digitali