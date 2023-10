Urban Nature in bicicletta col WWF Napoli e Cicloverdi Fiab Napoli

Domenica 8 ottobre Fiab Napoli Cicloverdi partecipa, come partner, all'ottava edizione di "URBAN NATURE", la manifestazione del WWF - WWF Napoli tesa a esplorare le possibilità di vita nel verde in contesti urbani.

"Sarà una occasione per verificare come, anche in città, sia possibile ritagliarsi spazi di natura per prendersi una pausa dal contesto visitando uno degli orti più belli di Napoli gestito per ABC dall'associazione La mela Insana. Dopo la visita raggiungeremo il Vomero per visitare il parco Carmine Minopoli (ex gasometro) recentemente aperto. Ritorno libero.

Appuntamento ore 8,45 in piazza Dante partenza inderogabile ore 9,00 Percorso : Piazza Dante - Museo . Via S,Teresa degli Scalzi -Corso Amedeo di Savoia- Viale Colli Aminei- Via Serbatoio allo Scudillo- Piazza Cardarelli - via Domenico Fontana - Piazza Medaglia d’oro - Piazza Leonardo - Viale Raffaello

Per chi non se la sente di salire pedalando può usare la linea 1 caricare la propria bici ed arrivare direttamente alla fermata di Colli Aminei. dove ci incontreremo alle 9,30 per proseguire insieme verso via del Serbatoio.

Rientro libero portare un lucchetto per legare la bici"

Guida ed info: Teresa Dandolo 3387523019

Percorso di media difficoltà