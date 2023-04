Pasqua di solidarietà alla Caritas di Aversa con l'Unicef e l'uovo gigante di Osimhen

Pasqua di solidarietà alla Caritas Diocesana di Aversa, dove, con la collaborazione dell'Unicef Campania, tanti bambini hanno potuto sorridere grazie all'uovo pasquale gigante dedicato al calciatore Osimhen, donato dal maestro pasticciere Raffaele Capparelli.

Per i tanti giovanissimi presenti in compagnia delle loro famiglie, un uovo alto un metro e realizzato con 35 chili di cioccolato messi a disposizione della Saima SpA, che il maestro Capparelli del pasticceria Capriccio di Napoli, ha fermamente voluto destinare ai bambini più bisognosi di un momento di allegria e bontà. Ed è stato con queste premesse che nella sede della Caritas aversana l'apertura dell'uovo gigante raffigurante il campione nigeriano del Napoli, tra i tantissimi bambini festosi, si è trasformata in un'occasione di gioia collettiva nel segno di una Pasqua Solidale fatta di tenerezza e amore per il prossimo.

Tra i presenti all'evento, la presidente dell'Unicef Campania, dott.ssa Emilia Narciso; la responsabile Unicef per i Rapporti Istituzionali e presidente dell'Associazione Giuristi del Golfo, l'avvocato, Sabrina Sifo; il pediatra Tommaso Montini e in rappresentanza del Sindaco e dell'Amministrazione comunale di Aversa, i consiglieri Mariano Scuotri e Federica Turco. Per tutti, un momento da ricordare che, nel rinnovare i valori rappresentati dalla Santa Pasqua, ha portato con un gesto semplice, tanta umanità nel cuore dei partecipanti e tanta contentezza nell'animo di quei bambini bisognosi di attenzioni e premure.