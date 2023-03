Uovo di Pasqua campania>artecard realizzato da Gay-Odin: la sorpresa è un anno di cultura

Una golosa sorpresa per tutti gli amanti del patrimonio culturale della Campania. Quest’anno a Pasqua sarà possibile regalare un viaggio affascinante alla scoperta della bellezza dei principali luoghi d’interesse culturale del territorio grazie alla partnership tra campania>artecard e Gay-Odin.

La storica fabbrica di cioccolata di Napoli e il pass promosso dalla Regione Campania tramite Scabec - Società Campana Beni Culturali, infatti, presentano due uova speciali contenenti un regalo d’eccezione: la Campania 365 lite, l’offerta Artecard a edizione limitata che consente di visitare ben 34 siti culturali campani in un anno.

Una passeggiata all’interno delle sfarzose stanze della Reggia di Caserta, le mostre e gli eventi del MANN, il Caravaggio del Museo di Capodimonte, i mosaici del Parco Archeologico di Pompei. E ancora i templi di Paestum, le stradine degli Scavi di Ercolano, il Palazzo Reale e tutti gli altri siti culturali che vanno ad arricchire l’offerta culturale regionale. A partire dal primo utilizzo, il pass 365 lite offre la possibilità di visitare una volta in un anno ciascuno dei luoghi della cultura inseriti nell’offerta.

Il pass sarà la sorpresa esclusiva di 2 uova di cioccolato realizzate da Gay-Odin: sculture realizzate con varietà di cacao particolarmente pregiate e aromatiche lavorate “come una volta” dai maestri artigiani della casa; una serie limitata di uova, tutte decorate a mano con glassa di zucchero e confezionate in un elegante packaging realizzato ad hoc.

Nello specifico, sarà possibile acquistare:

- La versione da 380 grammi dell’uovo speciale Artecard a un costo di 40 euro con dentro la versione ordinaria del pass 365 lite dedicata agli over 25

- La versione da 120 grammi dell’uovo speciale Artecard a un costo di 30 euro con dentro la versione ordinaria del pass 365 lite dedicata alle persone over 25

- La versione da 120 grammi dell’uovo speciale Artecard a un costo di 20 euro con dentro la versione young del pass 365 lite dedicata ai giovani dai 18 ai 25 anni ancora non compiuti

Sarà possibile acquistare il proprio uovo a partire da lunedì 20 marzo sul sito www.gay-odin.it, con consegna a casa, oppure prenotandolo e ritirandolo nei punti vendita Gay-Odin di Napoli, Roma e Milano. Le vendite online si chiuderanno domenica 2 aprile e dal 3 fino al 9 aprile sarà possibile acquistarlo solo presso gli store Gay-Odin sulla base della disponibilità.

Da lunedì 13 a venerdì 17 marzo sarà possibile preordinarlo inviando un’email a info.artecard@scabec.it per poi ritirarlo fino al 9 aprile presso uno degli store Gay-Odin.

campania>artecard è il pass promosso dalla Regione Campania tramite Scabec - Società Campana Beni Culturali che da oltre 15 anni offre la possibilità di fruire il patrimonio culturale locale e di viaggiare a bordo del trasporto pubblico grazie alla partnership con il consorzio UnicoCampania.

Official Sponsor del circuito campania>artecard fino al 2023 è UniCredit: l’iniziativa della banca rientra nell’ambito del piano “UniCredit per l’Italia”, il programma di interventi a sostegno delle comunità e delle imprese locali della banca.

La storica Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin, nata a Napoli il 1894 e con sede dal 1922 nel palazzo Liberty di via Vetriera a Chiaia, è da sempre sinonimo di estro e artigianalità partenopea.

Ancora oggi i metodi di lavorazione della casa sono fortemente ancorati alla tradizione: le materie prime impiegate in laboratorio sono frutto di un’attenta selezione, a cominciare proprio dal cacao di provenienza centro americana sapientemente esaltato da ingredienti italiani e 100% naturali come le mandorle pugliesi, le nocciole di Giffoni, i pistacchi siciliani e le noci di Sorrento. Ogni prodotto Gay-Odin è un piccolo gioiello realizzato da esperti maestri artigiani per garantire al consumatore un prodotto finale esclusivo e di fattura unica.