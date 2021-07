'Uno, nessuno e centomila' di Pirandello in scena all'Orto Botanico

Nell'ambito della rassegna 'Brividi d'Estate' promossa da Il Pozzo e Il Pendolo teatro, il 9 e 10 luglio alle ore 21.00 al Real Orto Botanico di Napoli va in scena UNO, NESSUNO E CENTOMILA di Luigi Pirandello.

Con: Paolo Cresta

Da uno specchio, superficie ambigua e inquietante, emerge un giorno per Vitangelo Moscarda, un volto di sé finora ignorato: un naso in pendenza verso destra. Questo avvenimento provoca in lui una profonda crisi. E infine la consapevolezza agghiacciante che a sua immagine negli occhi degli altri è lontana anni luce da quella che egli ha di se stesso. di qui una presa d’atto ancora più inquietante: egli non è uno, come aveva creduto sino a quel momento, ma ‘centomila’, nel riflesso delle prospettive degli altri, e quindi nessuno. La realtà banale e paradossale dell’uomo in relazione a sè stesso ed agli altri è il filo rosso di una storia nella quale ciascuno è costretto a riconoscersi

