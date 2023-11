Federico II, presentazione del Corso in Scienze e Tecnologie Erboristiche

L’8 novembre dalle ore 10:00 presso l’Aula 6 del Dipartimento di Farmacia, Università Degli Studi Di Napoli Federico II, sarà presentato il Corso di Laurea in “Scienze e Tecnologie Erboristiche”, coordinato dalla Prof.ssa Francesca Borrelli, che illustrerà il percorso universitario con la Presidente della Commissione Didattica Prof.ssa Daniela Rigano, la Presidente della Commissione Orientamento e Tutorato Prof.ssa Sonia Laneri, il Consigliere dell’Ottava Municipalità il Dott. Amleto De Vito, e il Dr. Angelo Di Muzio Presidente Federazione Erboristi Italiani, in collegamento web.

Il corso di laurea che esiste già da qualche anno e sul quale il Dipartimento vuole comunicarne caratteristiche e prospettive lavorative sarà descritto anche per le peculiarità relative alle possibilità di Lauree Magistrali qualora lo studente volesse concludere gli studi ad ampio spettro, considerando tra l'altro che è fortemente innovativo, e risponde alla crescente richiesta della società e del mercato di esperti qualificati nel settore erboristico, fitocosmetico e degli integratori alimentari.

L’accesso al corso di laurea è totalmente libero è sufficiente il titolo di Diploma di Scuola Media Superiore.

Il Laureato in questo corso acquisisce conoscenze di base nelle discipline di chimica, di biologia e anche agrarie per la difesa delle colture erboristiche da parassiti animali e genetiche. Il settore marketing, cosmetico e nutraceutico, completeranno la formazione del futuro specializzato, per conoscenze e competenze a tutto tondo, che gli/le consentiranno di ottenere una preparazione globale per un profilo sempre più specializzato.

Tecnici della Cura Estetica, Tecnici dei Prodotti Alimentari, Tecnici Agronomi, Tecnici addetti all’Organizzazione e al Controllo Gestionale della Produzione e figure qualificate nel controllo di qualità di integratori a base di soli ingredienti erboristici, saranno i futuri attori protagonisti del settore e potranno operare in autonomia oppure come dipendenti di aziende altamente specializzati.

Per chi volesse proseguire negli studi, la scelta è davvero ampia e potrà scegliere una serie di indirizzi molto interessanti: Scienze Farmaceutiche e Tossicologiche, Scienze Agrarie, Nutrizione e Cosmetica.