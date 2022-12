Giornata d'incontri per l'Unicef Campania con Narcisio e Sifo: nuovi progetti in campo

Giornata d'incontri per l'Unicef Campania con il presidente del Comitato Regionale, la dottoressa Emilia Narcisio e la Responsabile dei rapporti istituzionali, l'avvocato Sabrina Sifo. Sempre pronte sul fronte dei nuovi progetti, le due rappresentanti dell'importante organo per l'assistenza ai bambini, hanno incontrato dapprima il sindaco del Comune di Pozzuoli, l'Ing. Luigi Manzoni e poi all'interno dell'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida, il direttore Gianluca Guida.

“Insieme al sindaco di Pozzuoli - ha spiegato la presidente campana Unicef Narcisio - si è discusso sul percorso che l'Unicef sta attuando partendo dal protocollo che l'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha stipulato con l'Unicef italia. Un protocollo che ci offre l'occasione di parlare nei territori al fine di costruire città amiche dei bambini e degli adolescenti". Tante, quindi, le progettualità messe in campo di cui a breve si conosceranno i dettagli.

“A Nisida invece - ha detto ancora la presidente Narcisio - a prendere corpo è stato un incontro fortemente voluto. Si è voluto chiudere il mese di Novembre, il mese dei diritti, con la visita in un luogo che più di tanti altri ci fa capire che è ancora tanta la strada da percorrere. Per i ragazzi di Nisida vi deve essere una presa di coscienza del fallimento di una intera Comunità Educante che non ha saputo prendersi cura dei suoi ragazzi e ancor prima dei suoi bambini”. Dello stesso avviso anche la responsabile dei rapporti Istituzionali, Sifo, che si è soffermata sull'importanza dell'intensificazione delle attività sul territorio tese al miglioramento della vita dei bambini e degli adolescenti. “Anche su Pozzuoli e su Napoli - ha detto l'avvocato Sifo - cercheremo, così come già avviene sul territorio nazionale, di realizzare delle iniziative e delle azioni per la promozione e la salvaguardia dei diritti dell’infanzia. Ad essere valorizzato dovrà essere il concetto di amicizia e il riconoscimento della soggettività dei bambini e degli adolescenti”.