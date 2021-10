Una luce accesa per Antonio Natale, scomparso e ritrovato ucciso a Caivano.

Questa l'iniziativa e l'appello lanciati da Animali liberi e uomini liberi: "Nessuno dovrebbe morire ucciso! Nessuno! Nessun essere umano e nessuna creatura! RISPETTO PER LA VITA! BASTA VIOLENZA!

NON UCCIDERE!

Un abbraccio alla sua mamma.

Dispiace tanto...

DOMENICA 24 OTTOBRE DALLE 19 ALLE 22 ACCENDIAMO TUTTI UNA LUCE O UNA CANDELA PER ANTONIO NATALE.

Per dire che ci dispiace. E per dire ancora una volta il nostro no alla violenza. "NO ALLA VIOLENZA SUGLI UMANI! NO ALLA VIOLENZA SUGLI ANIMALI! BASTA VIOLENZA!"

NON UCCIDERE! Cambiamo questo mondo, cambiamolo ora. Perchè nessuno dovrebbe mai morire così.

Chiediamo a tutti di aderire. Partecipate tutti.