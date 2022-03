Un Anno Passato…Guardando al Futuro

La Via della Felicità organizza un evento di premiazione a Pozzuoli per gli “Eroi Napoletani”.



In celebrazione della Giornata Mondiale della Felicità, sabato 19 Marzo dalle ore 16:00, Pascal Lemos, responsabile de La Via della Felicità di Napoli, terrà un evento presso l’Hotel degli Dei di Pozzuoli che vedrà la premiazione a tutti coloro che si sono distinti in attività sociali e che insieme hanno lavorato per restituire bellezza e amore alla città di Napoli.



La Via della Felicità ormai da anni organizza iniziative per promuovere il buon senso e il rispetto ambientale. Da qui, sono nate moltissime collaborazioni, che secondo i volontari de La Via della Felicità meritano riconoscimento.



Ecco perché hanno deciso di organizzare l’evento “Un Anno passato…Guardando la Futuro”.



Lo scopo è quello di raccontare le attività de La Via della Felicità di Napoli svolte nell’ultimo anno, presentando le associazioni e gli individui che hanno collaborato nei progetti sociali e di sostenibilità, premiandoli in quanto si sono particolarmente distinti contribuendo in maniera sensibile e sostanziale per migliorare il loro quartiere o settore in cui operano, denominati “Eroi Napoletani”.



L’evento proseguirà con l’ospite d’onore Nello Salza, trombettista storico di Ennio Morricone e con una conferenza dell’Ambasciatore Internazionale de La Via della Felicità, Eduardo Galan.

Terminerà con le premiazioni e i riconoscimenti.

Pascal Lemos, responsabile dell’iniziativa, vuole ricordare le parole della guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard: “La felicità consiste nell’impegnarsi in attività di valore. In fondo esiste solo una persona che può dire con certezza cosa ti farà felice: te stesso.”

Per maggiori informazioni scrivi a laviadellafelicitacampania@gmail.com o chiama il numero 393.287.9569 .