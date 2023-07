Ultimo in concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

Inarrestabile ULTIMO. Nel pieno di un tour che sta macinando sold out e che ha già toccato e superato il traguardo dei 300mila biglietti venduti, e con le tre notti magiche da tutto esaurito allo Stadio Olimpico alle porte, ULTIMO guarda lontano e annuncia oggi ULTIMO STADI 2024 LA FAVOLA CONTINUA… con una data allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, l’8 giugno 2024 prodotta da Vivo Concerti.

Il cantautore dei record si prepara a regalare nuove emozioni ai suoi fan con un attesissimo ritorno in terra partenopea, dopo le due date sold out dello scorso anno nello stadio dedicato al suo indimenticato campione.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 14 di giovedì 6 luglio ?su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di martedì 11 luglio. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

E mentre parte il countdown per il prossimo anno, ULTIMO continua a marchiare a fuoco l’estate 2023 con gli appuntamenti di ULTIMO STADI 2023 LA FAVOLA CONTINUA…, che lo porteranno, a fine tour, a toccare quota 23 stadi, a soli 27 anni.

Il principe degli stadi ha in serbo per il suo affezionatissimo pubblico uno show curato nei minimi dettagli, pensato per dare valore a ogni singolo segmento, per oltre due ore di musica ed emozioni senza sosta. Su un palco imponente, con oltre 600mq di ledwall a dominare le retrovie e un massiccio impianto luci (più di 500 i corpi illuminanti), suggestivi visual e speciali effetti pirotecnici esaltano l’intensa e ricca scaletta dei suoi intramontabili successi tratti dagli album “Pianeti”, “Peter Pan”, “Colpa delle favole”, “Solo” e “Alba” e tanti altri emozionanti brani per un repertorio che vanta 59 Dischi di Platino e 20 Dischi d’Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e oltre 1 miliardo di stream collezionati su Spotify.