Brindisi a Villa Domi per coronare un anno di successi

A Villa Domi, il 29 dicembre, appuntamento con "L'ultimo brindisi" per concludere il 2022 e festeggiare un anno di grandi eventi e tanti successi.

La struttura dei Colli Aminei, di cui è Patron Domenico kontessa, chiude così un anno denso di appuntamenti che hanno visto protagonisti tanti volti noti della musica, dello spettacolo e dello sport, tra i quali anche il Ct della nazionale di calcio Roberto Mancini.

Per il brindisi di fine anno, kontessa e il direttore artistico Ugo Autuori hanno pensato a un evento in condivisione con la storica rivista dell'editoria Italiana Novella 2000. Presenzieranno all'evento, infatti, anche il direttore della testata Roberto Alessi, oltre a Beppe Convertini, Alex Belli e Delia Duran che presenterà anche il calendario 2023 del mensile For Men.