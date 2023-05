Twice the First Time: Resistenze e musiche Nere a Napoli

Il 2 giugno 2023, presso lo Scugnizzo Liberato di Napoli, musica, arte e ricerca si incontreranno per dare vita a una giornata che avrà come punto centrale la storia della black music a Napoli, le memorie di individui e comunità di origine africana nella città partenopea, e le forme di resistenza contro le diverse forme di razzismo.



Numerose saranno le visioni di lavori audiovisivi e le performance. In particolare, la scrittrice Djarah Kan presenterà un suo documentario sulla memoria di Miriam Makeba a Castel Volturno; l’artista e attivista Wissal Houbabi presenterà una riflessione sulle discriminazioni in forma di spoken word.



Momento principale della serata sarà lo spettacolo multimediale che dà il titolo all’evento. Twice the First Time è un lavoro ideato dal rapper Napoleon Maddox, che si esibisce con una band, numerosi artisti ospiti e proiezioni multimediali. Si tratta di una potentissima miscela di musica e narrazione, ispirata alla storia di Millie-Christine McKoy, gemelle siamesi che durante la schiavitù negli Stati Uniti divennero famose per il loro lavoro come artiste.



Lo spettacolo, che dal 2017 ha girato numerosi teatri americani e europei, sarà presentato in una nuova versione, arricchita da artisti napoletani fra cui i rapper Thieuf e Sir X, i dj King Abou e Dj Sass, le coreografe Catarina del Jesus e Hothabanera, le visioni di Tiziana Salvati e le scene curate da cyop. Ospiti speciali gli studenti del Liceo Musicale “Melissa Bassi” di Scampia.



L’evento si terrà nel cortile dello Scugnizzo liberato. In caso di pioggia, si sposterà nel teatro della struttura.



L’evento è il risultato di un anno di incontri, ricerche e workshop realizzati all’interno di un progetto di ricerca interdisciplinare dal titolo Research as Vocality. Tracing the African Presence in Naples (2022-2024), ideato e diretto dall’etnomusicologo Gianpaolo Chiriacò e da Napoleon Maddox, e finanziato dall’Università di Innsbruck.



A partire da luglio 2022, attraverso residenze artistiche con cadenza mensile, Maddox e il gruppo di ricerca hanno esplorato la scena sociale e musicale napoletana proponendo una serie di workshop gratuiti (presso L’Asilo, lo Unity Club, il liceo musicale “Melissa Bassi”, il Centro Nanà, lo Scugnizzo liberato, Casa CIDIS), che sono divenuti strumenti utili al coinvolgimento di altre storie, memorie, punti di vista e forme di creatività. L’incontro con gli artisti e il team dello Unity Club hanno segnato un momento importante della ricerca, che proseguirà per altri due anni.



Numerosi i temi affrontati insieme agli artisti attivi a Napoli. Tra questi: i significati delle musiche Nere, le identità multiple, le storie di resistenze, le memorie orali e vocali, l’eredità del colonialismo, l’invisibilità, la diversabilità, il panafricanismo e l’afro-futurismo. Queste nuove storie, memorie ed esperienze sono diventate parte della nuova versione napoletana dell’opera multimediale.



PROGRAMMA

Ore 19.00

Djarah Kan, presentazione del documentario a cura dell’artista

“Dove sei, Mama Africa?” (Candy Planet)

in conversazione con Iain Chambers, Annalisa Frisina,

Didier Teoule (Castelvolturno suona antirazzista)

Moderazione: Marie Moïse



Ore 21:00

Inizio DjSet



Ore 21:30

Catarina del Jesus, Performance di danza

Wissal Houbabi, Spoken Word



Ore 22:00

TWICE THE FIRST TIME, spettacolo multimediale di Napoleon Maddox



Ore 23:00

DjSet and Jam Session



Ingresso libero con contributo consigliato (3 euro)

Cucina organizzata per l’evento da Scugnizzo Liberato e Unity Club



CREDITI:

Direzione artistica: Gianpaolo Chiriacò e Napoleon Maddox

Produzione, organizzazione e comunicazione: Gianpaolo Chiriacò e Alessandra Ferlito

Artisti coinvolti: Napoleon Maddox, Sorg & ISWHAT?!, Djarah Kan, Wissal Houbabi, Abou, Thieuf, Sir X, Dj Sass, Hothabanera, studenti del Liceo musicale “Melissa Bassi” di Napoli

Supporto tecnico: Collettivo NaDir (Napoli Direzione Opposta)

Grafica: Scotty graphy

Comitato artistico-scientifico: Paola Attolino, Nazario Zambaldi

Ricerca teorica e artistica: Marie Moïse

Documentazione e montaggio audio-video: Jörg Oschmann



La versione napoletana di “Twice the First Time” è realizzata in collaborazione con lo Scugnizzo Liberato e lo Unity Club di Napoli.



CONTATTI:

Email: research.as.vocality@gmail.com

https://www.facebook.com/ResearchAsVocality

https://www.instagram.com/research.as.vocality/