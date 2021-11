Tuttohotel, a Napoli torna la fiera dell'ospitalità del Sud Italia

Tuttohotel, la mostra espositiva per hotel, B&B e strutture ricettive, punto di riferimento del Sud Italia, prende il via lunedi 17 e fino a mercoledi 19 gennaio 2022, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, in presenza, nel rispetto dei più stringenti protocolli di sicurezza, con accesso gratuito per operatori del settore provvisti di Green Pass, ma fornita anche di un punto per tamponi all'ingresso del padiglione 3 della Mostra d'Oltremare. Questo permetterà di riprendere l’attività con i migliori auspici, presentando al pubblico tutta l’offerta di settore più scenografica e competitiva di un mercato in continua espansione e soluzioni sempre più originali e innovative.

Non a caso, Tuttohotel è in contemporanea con le mostre espositive Ecohospitality e B&BexpoDesign, installazioni allestite in scala 1:1 che riproducono ambienti di camere di hotel e B&B, realizzate da autorevoli firme dell’architettura e del design. Vantando infatti, la partecipazione di studi e professionisti fiore all’occhiello del settore, come We più (Falconio+Oranges), Fervi Studio Outdoor, Francesca Maione, Ars Constructa, Officine Architetti, ecc., che a grandezza naturale, visitabile e godibile, illumineranno su idee, tendenze e soluzioni, nella formula ambientazioni e atmosfere, un plus, nato come novità assoluta di Tuttohotel, che ne ha caratterizzato l’evento già dalla prima edizione nel 2020.

TH 2022 è un ritorno entusiasta della manifestazione fieristica (dopo un anno di fermo causa pandemia), che si distingue per il fitto programma di iniziative, tra corsi e seminari per architetti e designer dell'ospitalità, con la partecipazione delle principali categorie e associazione del settore come ADA Associazione Direttori D'Albergo, la Confesercenti Turismo, ABBAC (Associazione Bed&Breakfast Affittacamere Case Vacanze), Associazione Home Staging Lovers, AIDI, e tante altre, nonchè mirato sulla formazione per gli addetti ai lavori d’accoglienza, con tematiche innovative, indagando per esempio la nuova frontiera del Revenue Emotivo con Roberto Boccacelli. Oltre alla presenza istituzionale di Fimar, Fisar, Ordine degli architetti e paesaggisti conservatori di Napoli e provincia, Confesercenti Napoli, ma anche delle chicche, come l'Associazione Pizzaioli Napoletani eccezionalmente alla fiera, con sguardo internazionale, per promuovere lo sviluppo della pizza nelle cucine degli alberghi più esigenti e di rigorosa tradizione.

Infoline 081.18746878, www.tuttohotel.info, segreteria@tuttohotel.info