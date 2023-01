Tuttohotel Awards: il Nabilah premiato come migliore struttura ricettiva multifunzionale

“Siamo davvero lieti di esser stati individuati e scelti per ricevere il Premio migliore struttura ricettiva multifunzionale”, così, Luca Iannuzzi, patron del NABILAH BEACH club di Bacoli, a margine della consegna dei TuttoHotel Awards, avvenuta stamani alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

“Un riconoscimento che ha il valore di un positivo traguardo, - ha dichiarato l’imprenditore - in quanto racchiude in sé quel percorso di trasformazione che, negli anni, ha riposizionato continuamente il Nabilah, nato come BEACH club e divenuto poi centro propulsore della vita notturna Flegrea, in struttura ricettiva di lusso, perfetta cornice di brand Event di classe ed esclusiva location scelta da centinaia di giovani coppie di sposi per coronare il loro sogno d’amore”.

“Il nostro obiettivo - ha concluso - è quello di offrire un’esperienza sensoriale suggestiva, in un gioco di armonico equilibrio tra natura, design e gusto. E questo Premio è l’attestazione dei positivi risultati che il nostro progetto ci sta regalando e delle capacità ed impegno profuso dai miei collaboratori. Il mercato ci cambia continuamente obiettivi e focus, la risposta agli imput fa la differenza”.

La cerimonia si è tenuta nel corso della giornata inaugurale della terza edizione di TuttoHotel 2023, il Salone organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&D Group, che in pochi anni è diventato punto di riferimento del Sud Italia per gli operatori e i professionisti del settore ricettivo e dell’ospitalità alberghiera ed extra alberghiera.