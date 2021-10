TuttoSposi, a Napoli torna la grande Fiera del Wedding

Alla Mostra D'Oltremare di Napoli, dal 16 al 24 ottobre, torna Tutto Sposi: la più grande fiera consumer italiana dedicata al wedding e all’arredoposa.

In programma, anche per l'edizione 2021: Area Expo, sfilate e seminari.

La manifestazione ha l'obiettivo di rispondere alla duplice esigenza delle giovani coppie: la cerimonia più importante della loro vita e l’investimento più duraturo, la casa. Per questo motivo a partecipare è tutto il mondo del wedding, dalle nuove collezioni di abiti da sposa, ai fotografi, le auto da cerimonia, le bomboniere e le liste nozze, le ville, i catering, le acconciature, i visagisti, i musicisti, fino alle proposte di illuminotecnica, le porte, gli infissi e i complementi di arredo.

INFO:

Come da normativa, all'evento si accede con Green Pass. Gli organizzatori fanno sapere che le coppie non vaccinate potranno effetturare tamponi rapidi gratis per ottenere il Green Pass d'ingresso e visitare la fiera in sicurezza.

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 21,30; sabato e domenica dalle 10,30 alle 22,30.

Prezzi biglietti: dal lunedì al venerdì Euro 5,00; sabato e domenica Euro 10,00.

Ingresso da Viale Kennedy

