TuttoPizza 2024 chiama l'attenzione da tutto il mondo con le sue novità e i pizzaioli top del momento | VIDEO

Lo sciame sismico di ieri non ha scalfito il secondo giorno di TuttoPizza alla mostra d'oltremare. I padiglioni sono pieni per le master class, gli incontri e i confronti su tutto quello che riguarda la pizza e il suo universo.

La pizza è mondiale e in molte lingue si scrive nello stesso modo forse per cogliere quella filosofia che unisce le persone a prescindere dalla nazionalità e abitudini alimentari

Un intuito che Raffaele Biglietto è Gianluca Pirro di tutto il gruppo dell'azienda Squisito 7 anni fa comprendono il potenziale e l'importanza di un evento del genere che unisca il top del business pizza dando luce a tutti i suoi comparti dagli strumenti alle materie prime e prodotti che contribuiscono a rendere eccellente una pizza, perché diciamolo, fare una buona pizza e di qualità non è impresa facile.

Ecco che da TuttoPizza ci sono le star della pizza come Davide Civitiello , Teresa Iorio e ormai brand e catene che portano il sapore della pizza partenopea e campana in tutto il mondo partecipano, ma attenzione non pensate che sia una fiera alla quale partecipano solo gli addetti ai lavori ed espositori nostrani.

Sono tanti i buyer stranieri che si incontrano nei 5 padiglioni allestiti per tutto Pizza a testimonianza di come la manifestazione sia cresciuta in questi anni valicando i confini italiani.

Tra le novità di quest'anno c'è Tutto Pane, un'area dove si svolgono 4 laboratori. Il primo, dalle 10 alle 12, riguarderà “I pani del Sud”: la Campania, la Puglia e la Basilicata mostreranno come si fa il loro pane tipico. Dalle 12 alle 14 sarà la volta delle focacce tipiche delle regioni del Mezzogiorno. A seguire, dalle 14 alle 16, si terrà un focus tecnico sui lieviti e le fermentazioni, mentre dalle 16 alle 18 si parlerà di innovazione nel futuro della panificazione.

Ricco il calendario di TuttoPizza.