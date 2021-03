tutti al femminile i progetti attuali e futuri dell’hotel “the britannique naples”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

L'Assassinio sull'Orient Express è tra i libri più celebri di Agatha Christie, dove l'investigatore Hercule Poirot a bordo del treno deve occuparsi di un misterioso delitto. La scrittrice inglese scrisse questo romanzo mentre era ospite del Pera Palace Hotel, storico albergo di Istanbul. Ancora oggi la stanza 411 è fra le mete turistiche principali di chi visita Istanbul. A Napoli il “The Britannique Naples, Curio Collection” by Hilton ,al corso Vittorio Emanuele 133 si è colorato di giallo, non perché è stato lo scenario di un “giallo” ma per un motivo romantico, per celebrare due importanti ricorrenze: l’8 marzo, giornata internazionale dedicata alle donne per la lotta contro ogni forma di violenza sulle donne, e il 9 marzo, anniversario del primo anno di attività dell’unico Hilton hotel nella città di Napoli. Dedicando ad Actionaid le proprie energie positive e quelle di tutto il suo staff che, durante un anno insolito e faticoso, caratterizzato dall’assenza di certezze e programmazione, ha attraversato il 2020 con coraggio e determinazione. E non è forse casuale la scelta della proprietà di Caracciolo Hospitality Group, con a capo il dottor Costanzo Jannotti Pecci, di aver voluto per questa struttura un management tutto al femminile alla guida di un carismatico gruppo di lavoro, in un contesto del tutto nuovo pieno di una vivacità professionale, culturale e artistica, che rispecchia perfettamente il volto della città partenopea in cui nasce. L’innovativo concetto di hospitality applicato accoglie i valori dell’organizzazione mondiale Actionaid, che guarda vigile ai diritti fondamentali delle donne in tutto il mondo. Per questo motivo “The Britannique Naples” hotel si è “vestito” del colore giallo della mimosa e delle begonie fiore scelto da Actionaid nella propria campagna a sostegno di ogni espressione del potenziale femminile. Le aiuole all’ingresso e i balconi delle camere sono state adornate di questo colore simbolo di una filosofia che Caracciolo Hospitality Group esprime a pieno nei suoi due alberghi. Il 50% del suo staff è infatti composto da personale femminile che, anche attraverso le proprie esperienze di mogli e di madri, assicurano un alto valore aggiunto al loro operato. La begonia è convenzionalmente ritenuta simbolo di cordialità e ospitalità, nonché di ricchezza; rappresenta quindi un talismano di protezione verso i cattivi pensieri. Ed è proprio attraverso questo gesto di rinascita e di sostegno alle donne, che il “The Britannique Naples” hotel si prepara ad un nuovo capitolo della propria attività. H di P

