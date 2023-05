Turismo, innovazione e sfida EcoDigital: open meeting a Napoli

Si svolgerà a Napoli, lunedì 8 maggio 2023, dalle ore 10.30, presso l’Hotel NH Napoli Panorama (via Medina, 70), l’open meeting “Turismo, innovazione e sfida EcoDigital” promosso da Fondazione UniVerde, Rete Italia #EcoDigital e dai Corsi di Laurea in Hospitality Management, Scienze Gastronomiche Mediterranee e dall’Osservatorio Giovani (che ha sede presso il Dipartimento di Scienze Sociali) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Radio Radicale.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con i Partners: ITA0039 100% Italian Taste Certification by Asacert e La Fiammante.

Media Partners: Radio Radicale; TeleAmbiente; Opera2030, la piattaforma che promuove l’attivismo e le best practice italiane verso la realizzazione dei 17 Goals delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile; e Canale 21.

Programma dell’evento.

Saluti istituzionali: Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana), Matteo Lorito (Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II), Felice Casucci (Assessore al Turismo, Regione Campania).

Interventi: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde) e per l’ateneo partenopeo, Valentina Della Corte (Coordinatrice CdL in Hospitality Management,), Raffaele Sacchi (Coordinatore CdL in Scienze Gastronomiche Mediterranee), Raffaele Savonardo (Coordinatore Osservatorio Giovani), Annamaria Colao (Cattedra UNESCO Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile).

Sono inoltre previsti gli interventi di: Maurizio De Giovanni (Scrittore, sceneggiatore e drammaturgo), Mario Furore (Europarlamentare, Commissione Turismo), Francesco Miccichè (Sindaco del Comune di Agrigento), Josi Gerardo Della Regione (Sindaco del Comune di Bacoli), Salvatore Mazzone (Sindaco del Comune di Pietrelcina), Fabrizio Manzulli (Vicesindaco del Comune di Taranto), Veronica Barbato (Delegata nazionale Giovani Coldiretti).

Modera: Federico Quagliuolo (Fondatore Storie di Napoli).

Con la partecipazione di: Ciccio Merolla (Artista e musicista).

Nel corso dell’open meeting, verrà messo in luce l’attivismo civico ed ecologista di innovatori, insieme all’impegno di green e civic influencer, Istituzioni e imprese nella strategia degli Obiettivi 2030 dell’ONU, con numerose testimonianze e pitch di amministratori, imprenditori, startupper e food & travel influencer sui temi del turismo culturale ed enogastronomico sostenibile, dell’innovazione tecnologica e della sfida EcoDigital. Gli elementi fondamentali su cui l’Italia deve puntare per attuare una vera svolta economica e sociale equa e inclusiva.

L’obiettivo della Rete Italia #EcoDigital è quello di aggregare e valorizzare le buone pratiche e le migliori esperienze diffuse su tutto il territorio nazionale per favorire la vera transizione ecologica e digitale della società e dell’economia. Una Rete di attivisti, imprese e Istituzioni che mette a circuito quegli esempi positivi fondamentali per innovare il Paese, secondo i principi di giustizia sociale e climatica: www.ecodigital.it



Partecipano all’evento studenti e studentesse dei Corsi di laurea in Hospitality Management e Scienze Gastronomiche Mediterranee dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Ingresso libero, previa registrazione, fino ad esaurimento posti.

RSVP: info@fondazioneuniverde.it