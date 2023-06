Eduardo De Filippo in scena nei bassi del Rione Sanità con il 'Tur de Vasc'

Al Rione Sanità, quello appena trascorso, è stato un fine settimana all'insegna del grande Teatro del genio di Eduardo De Filippo con il Tur de Vasc, format ideato e diretto da Carlo Geltrude, con la consulenza drammaturgica di Mario Gelardi, prodotto dal Nuovo Teatro Sanità e realizzato con il patrocinio e il sostegno della Fondazione Eduardo De Filippo.

Un viaggio corale nel ventre del Rione, nella bellezza struggente dei vicoli più nascosti e dei palazzi storici, sulle note di alcune delle canzoni più amate da Eduardo. Accompagnati, anzi... tenuti per mano dai figli del quartiere con le loro straordinarie mamme, in un percorso che è un miscuglio perfetto di finzione e realtà, che rapisce e affascina, trascina e coinvolge, appassiona. Fino all'immersione totale nei testi messi in scena all'interno dei bassi, che sembrano spezzoni di vita vera: che osservi da vicino, ai quali ti sembra di partecipare, in un gioco perfetto di reciprocità.

«È il teatro che nutre lo sguardo non solo dello spettatore, ma anche dell’attore e di chi per caso si affaccia dal balcone o guarda dalla finestra incuriosito, ritrovandoselo davanti ai propri occhi – ha spiegato Carlo Geltrude alla vigilia dei tre giorni di spettacoli - Un teatro non richiesto, un teatro senza biglietto. Un teatro nel quale si può inciampare restandone folgorato. Almeno questo è quello che ci auguriamo».

Ed è esattamente quello che è stato.

Testi tratti da Filumena Marturano, Il contratto, Questi Fantasmi: tre opere e tre diverse location, tre diversi bassi che hanno aperto le proprie porte per accogliere attori e spettatori, per farsi essi stessi Teatro. Un percorso - tra tradizione e innovazione - che ammalia, diverte e commuove, con attori tutti bravi e credibili, che hanno saputo calcare con destrezza questo palcoscenico così particolare, facendo entrare lo spettatore fin dentro le vite, le contraddizioni e le emozioni più profonde dei personaggi.

Delizioso, poi, l'omaggio finale a Luca De Filippo, con le parole di De Pretore Vincenzo trasformate in rap dall’artista Gheto Soffittaman e altri giovanissimi artisti, all'interno della suggestiva chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini, ancora in ristrutturazione e chiusa al pubblico, ma che i partecipanti al Tur hanno potuto vedere in anteprima. Una chiusura perfetta, ironica e, al tempo stesso, profonda. Un'assoluta chicca, che ha coinvolto e divertito.

Ancora una volta, le idee e i progetti promossi dal Nuovo Teatro Sanità - fondamentale presidio di cultura e aggregazione sociale, che speriamo possa riaprire al più presto - si confermano non solo di pregevole qualità, ma anche di grande importanza per la città.

Informazioni sullo spettacolo:

Il progetto site specific Tur de Vasc, nella speciale edizione dedicata al grande drammaturgo partenopeo, è ideato e diretto da Carlo Geltrude, con la consulenza drammaturgica di Mario Gelardi, prodotto dal Nuovo Teatro Sanità e realizzato con il patrocinio e il sostegno della Fondazione Eduardo De Filippo.

In scena tre testi: Filumena Marturano, interpretato da Lalla Esposito e Ivan Castiglione; Il contratto, con Imma Villa, Luca Saccoia, Ciro Burzo, Anna De Stefano; Questi fantasmi, che vede in scena Agostino Chiummariello, Gennaro Maresca, Roberta Astuti. In chiusura, uno speciale omaggio a Luca De Filippo, sulle parole di De Pretore Vincenzo, trasformate in rap dall’artista Gheto Soffittaman.

Partenza da via Vergini, dove il Rione assume una forma biforcuta. Da un lato le luci scintillanti della “turistificazione”, dall’altra il buio di via Cristallini. Il pubblico, scorato dagli AccompagnaTur (Mario Ascione, Marco Badolati, Raffaele Marfella, Macki Montella, Salvatore Nicolella, Francesco Gentile) prosegue in una discesa nel ventre più oscuro del quartiere. A fare luce, i figli del Rione con le loro mamme (Stefania Balato, Elena Barra, Iolanda Cardamone, Claudia Comparone, Paola Esposito, Concetta Girone, Lucia Girone, Giulia Maisto), che aiutano il pubblico a giungere a destinazione.

I laboratori e gli spettacoli di Tur de Vasc rientrano nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana, RigeneraTur, vincitore dell’avviso pubblico "Creative Living Lab – IV edizione" promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, realizzato dal Nuovo Teatro Sanità, Apogeo, Fondazione Eduardo De Filippo, Associazione Sanitansamble E.F., Associazione AZTeCA, Idee Fuori Scena

Il Nuovo Teatro Sanità:

In questi anni - spiega la compagnia -, il Nuovo Teatro Sanità ha provato a essere un teatro di comunità, un teatro che appartenesse al suo quartiere, che fosse vissuto, visto e realizzato dai suoi stessi abitanti. Con Tur de Vasc tenta di far evolvere quest’idea verso quella di un “teatro partecipativo”, in cui non è più il teatro che apre le porte alla comunità ma la comunità che apre le porte al teatro. Sono circa cento le persone coinvolte, tra proprietari dei bassi, mamme e i giovani del quartiere, musicisti dell’Orchestra giovanile Sanitansamble; ma anche gli attori partecipanti al Social Theatre Lab diretto da Carlo Geltrude; giovani fotografi del Social Shot Art Lab, guidato da Ciro Battiloro; i musicisti, che hanno partecipato al Sound Art Experience Lab, a cura del Maestro Maurizio Baratta.; e gli street artists del Social Street Art Lab, condotto da Trisha Palma.