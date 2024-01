Tu sei bellissima: spettacolo contro la violenza sulle donne

Prezzo non disponibile

Il 13 gennaio 2024, presso il Teatro Ateneo di Casoria, andrà di scena “Tu sei bellissima - Domani sarà un giorno da ricordare, non da dimenticare”, regia e coreografia di Marco Della Corte.

Lo spettacolo s’inserisce all’interno della rassegna per compagnie emergenti e scuole di danza, diretta da Luigi Liccardo, che vede la partecipazione dell’Accademia di danza New Stella Nascente diretta dalla Maestra Nancy Della Corte.

Lo spettacolo è un inno alla donna, un inno alla bellezza, un inno alla forza, un inno alla purezza, un inno al coraggio. A chi va oltre lo stereotipo, a chi va oltre l’omologazione di massa, a chi non rincorre gli standard imposti, a chi subisce violenze, a chi decide di non sottomettersi, a chi decide di decidere. Alle donne costrette, alle donne picchiate, alle donne perse, alle donne vinte, alle donne uccise. A voi donne, a te donna: domani sarà un giorno da ricordare, non da dimenticare. Tu sei bellissima!

Biglietti disponibili presso la segreteria dell’Accademia di danza situata in via San Rocco 267, Marano di Napoli. Info: 338 808 5433.