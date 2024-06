Trofeo D'Alterio Group, festa a Mugnano: la Roma vince la finale con l'Empoli

Un vero spettacolo di sport e passione al 'Vallefuoco' di Mugnano di Napoli, dove si è tenuta l'ottava edizione del Trofeo Internazionale D'Alterio Group, organizzato con maestria dalla famiglia D'Alterio, in collaborazione con il Villaricca Calcio della famiglia Tambaro. Dal 29 maggio al 2 giugno, il torneo ha regalato emozioni indimenticabili agli appassionati di calcio, culminando con la vittoria trionfale della Roma.

La finale del torneo ha visto la Roma affrontare l'Empoli in una partita combattuta e ricca di suspense. La squadra capitolina ha avuto la meglio con un 2-1 finale, grazie alle reti di Reguig al 14' e Martino al 39'. Nonostante il tentativo di rimonta dell'Empoli, segnato dal gol di Chiarello, la Roma ha mantenuto il vantaggio, conquistando così il prestigioso trofeo.

Sul podio anche il Milan, che ha dominato la finale per il terzo posto con un netto 5-0 contro il Genoa. Una prestazione impeccabile che ha confermato la qualità e la forza della squadra rossonera.

Ma l'edizione di quest'anno ha segnato anche una svolta con la partecipazione di tre squadre femminili, arricchendo ulteriormente il torneo. Il triangolare femminile è stato vinto dal Napoli Femminile, che ha dimostrato grande talento e determinazione (hanno partecipato anche Pomigliano Femminile e Napoli Nord Femminile).

L'evento, reso possibile dall'impegno e dalla dedizione della famiglia D'Alterio e dalla collaborazione con il Villaricca Calcio, ha superato ogni aspettativa, attirando un folto pubblico e celebrando il calcio in tutte le sue forme. Carmine e Raffaelita D'Alterio, insieme ai rappresentanti della famiglia Tambaro, hanno saputo creare un ambiente festoso e coinvolgente, dove i valori dello sport e della comunità hanno brillato.

L'entusiasmo sugli spalti e l'energia dei giocatori in campo hanno reso questa edizione del Trofeo Internazionale D'Alterio Group un successo indimenticabile. Gli organizzatori possono guardare con orgoglio al lavoro svolto e iniziare a pensare alle prossime edizioni, con l'obiettivo di continuare a promuovere il calcio e offrire eventi di altissimo livello.

Il Trofeo Internazionale D'Alterio Group si conferma così non solo come un appuntamento sportivo di rilievo, ma anche come una festa per tutta la comunità, capace di unire sport, spettacolo e passione.