Cinema all'aperto: “La tristezza ha il sonno leggero” a Estate a Corte 2021

Verrà proiettato martedì 10 agosto nella rassegna Estate a Corte da Foqus ai Quartieri Spagnoli, il film “La tristezza ha il sonno leggero” di Marco Mario De Notaris con Ciro Priello, Marco Mario De Notaris, Stefania Sandrelli, Serena Rossi, Roberto Caccioppoli, Gina Amarante.

Il film, che ha ottenuto due candidature ai Nastri d'argento 2021 per Eugenia Costantini (Migliore attrice di Commedia) e Francesca Amitrano (migliore Fotografia), è ambientato in un fatiscente appartamento napoletano arredato in stile punk, dove va in scena una scombinata famiglia allargata. Tra litigi, riappacificazioni, tensioni e chiarimenti, nella notte in cui cade il muro di Berlino, Erri Gargiulo, un quarantenne timido e senza ambizioni, decide di far crollare anche i suoi muri personali e di dare una svolta alla sua vita.

Interverranno durante la serata il regista Marco Mario De Notaris e gli attori Gina Amarante, Roberto Caccioppoli.

In programmazione questa settimana anche “Nomadland” di Chloé Zhao, vincitore del Leone d’Oro a Venezia 77 e tre premi Oscar (11 agosto), “James” di Andrea Della Monica (12 agosto), “Padrenostro” di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino (13 agosto), “Quo vadis, Aida?” di Jasmila ?banic (14 agosto), e “Crudelia” di Craig Gillespie con Emma Stone (15 agosto).

INFORMAZIONI:

Foqus, via Portacarrese a Montecalvario, 69

Apertura ore 20

Inizio proiezioni ore 21

Ingresso: € 5

Biglietto on-line su Azzurroservice

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...