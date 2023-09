Trio Mandili in concerto a Galleria Toledo

L’anno scorso ha suonato per le strade di Napoli e si è esibito nella Chiesa di Sant’Agostino degli Scalzi. L’ensemble al femminile georgiano, fenomeno web da milioni di follower, Trio Mandili torna in concerto a Galleria Toledo ai Quartieri Spagnoli, diretta da Laura Angiulli, martedì 19 settembre 2023 ore 21.

TRIO MANDILI è un miracolo musicale dalla Georgia. La storia del gruppo è una moderna fiaba caucasica. Tre amiche cantano canzoni georgiane polifoniche mentre passeggiano per il loro villaggio, registrano una di queste passeggiate "canto" sul cellulare, la postano su YouTube… e così nasce un fenomeno virale. Sono riuscite a guadagnare milioni di follower sui social media con il loro talento e naturalezza senza artificiosità. La canzone polifonica georgiana è inclusa nel patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il gruppo ha attualmente 1.300.000 follower su Facebook e 1,36 milioni di follower su YouTube.

Il gruppo gira il mondo, partecipa a festival e tiene concerti da solista. Hanno già visitato Belgio, Germania, Italia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Francia, Ucraina, Israele, Polonia, Finlandia, Repubblica Ceca, Spagna, Bulgaria, Svizzera, Austria, Ungheria, Lituania, Lettonia ed Estonia. Il 19 settembre, al teatro Galleria Toledo di Napoli, avremo l'opportunità unica di vedere dal vivo come appare e suona la band, conosciuta oggi in tutto il mondo su Internet.

“Il nostro concerto a Napoli - spiega il Trio Mandili - si basa su canzoni popolari georgiane e include un tipico modo di cantare georgiano in coro a tre voci. Suoneremo il panduri, tipico strumento a corde della Georgia, e la batteria georgiana. Il pubblico potrà apprezzare il nuovo allestimento che comprende voci, suoni e ballo.mCanteremo anche in italiano, non solo “Bella Ciao” che abbiamo già cantato, ma anche una sorpresa… L’anno scorso, quando ci siamo esibite a Napoli, abbiamo avuto poco tempo per apprezzare le vostre bellezze paesaggistiche e culinarie, dalla pasta alla pizza e al calcio a Mr. Vesuvio. Speriamo questa volta di riuscire a rimanere più tempo per visitare la città". E a proposito del loro successo immediato sul web, il Trio dichiara: “Non ci aspettavamo tutto questo successo in così poco tempo, ormai sono trascorsi otto anni. Noi abbiamo solo registrato una canzone mentre camminavano nel nostro paese, nel giro di una notte il nostro video è diventato virale”.