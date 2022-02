Voci e sonorità del Trio Kalìka al Nuovo Teatro Sancarluccio

Grande appuntamento con le voci e le sonorità napoletane al Nuovo Teatro Sancarluccio, dove, venerdì 11 febbraio alle ore 21, arriverà il trio tutto al femminile “Kalìka”.

Composta da Vania Di Matteo, Anna Rita Di Pace e Giulia Olivieri, la formazione musicale made in Naples, con tre cantanti senza confini divise tra passioni, emozioni e sogni, nello spazio di via San Pasquale a Chiaia, presenterà un concerto ricco di sperimentazione, di reinterpretazioni a cappella e di intrecci vocali accompagnati dalla chitarra, dal contrabbasso e dalla batteria. Con l'entusiasmo della direttrice artistica del Nuovo Sancarluccio, Giuliana Tabacchini e con la direzione della rassegna intitolata “SoundFly Night” curata da Bruno Savino, la serata con il trio “Kalìka” procurerà agli spettatori le emozioni di un repertorio tutto al femminile. Una raccolta di brani dove ad essere protagonista sarà la donna con le sue passioni e le sue storie. “Kalìka- hanno spiegato Vania, Anna Rita e Giulia- in hindi significa bocciolo. Un nome scelto tra decine e decine di altri nomi perchè ci ha colpito il suono felice della parola ma soprattutto l'immagine di un fiore in potenza, colto nell'attimo prima di manifestarsi in tutta la sua bellezza. La nostra vita è fatta soprattutto di musica, la nostra identità è all'interno della musica che cantiamo, suoniamo, componiamo”.