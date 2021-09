A Meta il Tributo a Sergio Bruni a Meta a cento anni dalla nascita

Venerdi? 10 settembre alle ore 20:30 a Marina di Meta (zona porto) si terra? un prestigioso evento per celebrare il Centenario della nascita del grande Maestro Sergio Bruni

Il tributo fortemente voluto dalla FAMIGLIA BRUNI, è sostenuto dalla Citta? Metropolitana di Napoli, dal Comune di Meta, dalla pro Loco di Meta, in collaborazione con la Melos International di Dante Mariti, raccontera? la vita artistica e personale del Maestro Bruni attraverso i luoghi del cuore, Napoli,Villaricca e Meta di Sorrento con la partecipazione di artisti e personggi famosi che si sono adoperati in questi anni per portare avanti il grande patrimonio artistico - culturale partenopeo.

L'evento sarà ripreso televisivamente per un collegamento con il programma "Rai Uno Estate " in diretta dalla Citta? di Meta con uno special dedicato al Maestro.

Inoltre saranno consegnati i prestigiosi "Premi Sergio Bruni Tribute" che saraanno consegnati a:

GIANFRANCO GALLO

ANDREA SANNINO

NELLO DANIELE

ADRIANA BRUNI



Daranno un loro contributo artistico anche gli Artisti:

ENZO GRAGNANIELLO - FRANCESCA MARESCA -TONY ESPOSITO - LINO BLANDIZZI - GLI ALLERIJA - DOROTHY MANZO ed altri artisti che interpreteranno brani famosi composti ed interpretati dal Maestro Bruni, con la band diretta dal maestro Francesco Comunale.

Sara? realizzato uno special televisivo con le testimonianze di RENZO ARBORE, MASSIMO RANIERI, NINO D'ANGELO - GIGI D'ALESSIO - PEPPE SERVILLO ed altri Artisti che hanno conosciuto il Maestro Sergio Bruni.

Presenta

Metis di Meo conduttrice RAI

Regia di Antonio Centomani

Una produzione a cura di MELOS International di Dante Mariti

si ringrazia la : SCABEC, REGIONE CAMPANIA, LA PRO LOCO DI META, LA MORMILE GROUP, IMAGE ENTERTAINMENT DI MIRONE, MAGIC SERVICE, LA PRO LOCO DI VILLA RICCA DR. ARMANDO DE ROSA,SYRENE MUSIC

Tutte le attivita? verranno svolte in ottemperanza alle linee guida di contrasto al covid-19 previste dal Ministero della salute

l'ingresso è consentito solo con la presentazione del GREEN PASS

Per info e prenotazioni

3385003816

