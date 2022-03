Tributo live a Pino Daniele al The Owl

Nuovo appuntamento musicale al “The Owl” di Ercolano, dove, i patron Luigi Maione e Daniela Riccardi, sabato 26 ospiteranno la "Mediterraneo Band" per un atteso tributo live a Pino Daniele.

E sono stati gli stessi patron, pensando alla prossima stagione artistica del locale, a incontrare nei giorni scorsi per un calendario di prestigio alcuni popolari artisti, tra cui i cantanti e musicisti, Francesco Baccini, Nello Daniele, Enzo Gragnaniello, Antonio Ottaiano, il maestro Adriano Pennino e il percussionista Tony Cercola. Un luogo per gli amanti dei piccoli piaceri della vita, The Owl" che, grazie alla possibilità di accogliere circa 600 posti a sedere, si tramuta nel posto ideale per delle serate all'insegna della musica di qualità. I due proprietari Daniela e Luigi, sono al lavoro per riservare agli amici dei concerti di tanti apprezzati artisti del panorama nazionale.

Confermandosi come un prezioso polo d'attrazione per la buona musica “The Owl” è pronto per i suoi appuntamenti in musica, a creare un interessante cartellone artistico animato dai personaggi di una Napoli fatta di nuove tendenze e moderne sonorità senza però dimenticare la grande tradizione di ieri.

Per info e prenotazioni: 349 133 7002