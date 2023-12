Tribunali 138 del fotoreporter Luciano Ferrara festeggia dieci anni di attività culturale e promozione dell’arte

Per tutto il mese di Dicembre, Tribunali 138 festeggia i suoi primi dieci anni di attività culturale e promozione dell’arte nei suoi molteplici linguaggi espressivi.

Laboratorio fotografico, salotto culturale e dimora del fotoreporter Luciano Ferrara. Tribunali 138 è attivo centro di promozione culturale ed artistica nel cuore del centro storico di Napoli. Ha riaperto le sue porte a partire dal 30 novembre e il suo prossimo evento è il 14 dicembre. È l'occasione per immergersi in una serie di celebri scatti realizzati dal fotografo in questi anni. Fra gli altri, quello che il Maestro realizzò alla presentazione del giovane Maradona al San Paolo il 5 luglio 1984.

Nel frattempo la mostra fotografica "T'arricord?. I Mestieri sui Quartieri di Napoli tra poesia e oblio" visti dall'obiettivo di Luciano Ferrara resterà aperta fino al 6 gennaio prossimo da Foqus.

"È un peccato che tutto ciò, le botteghe della nostra città, venga soppiantato da locali improvvisati, che non ci sia modo di portare i giovani a dedicarvisi, anche per tutte le difficoltà burocratiche che si frappongono al loro impiego" ha spiegato Luciano Ferrara nel suo intervento d'apertura assieme ad Alessio Scalzi, direttore di Quostro, e alla giornalista Monica Piscitelli. Nella carrellata di scatti realizzati in circa un decennio da Ferrara ci sono tra l'altro gli ombrelli artigianali senza tempo, le lampade a petrolio realizzate per Gheddafi, i plissé abilmente confezionati per le gonne delle grandi case di moda francesi, le vetrate artistiche piuttosto che i fiori in seta e velluto: "immagini che parlano di una Napoli del fare e del creare, che in parte già non esiste più".