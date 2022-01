Trianon Viviani, talent show e conferenza cantata i prossimi appuntamenti confermati

Per la contrazione del pubblico legata al diffuso e crescente contagio del coronavirus, il Trianon Viviani ha riprogrammato gli appuntamenti in cartellone del mese di gennaio.

Per la prossima settimana, la programmazione prevede la conferma di “Terræmotus Neapolitan Talent”, il contest alla ricerca delle nuove voci “esplosive”, giudicate dal pubblico in sala e dai navigatori in diretta streaming (mercoledì 26), e il secondo appuntamento de “Le mille e una Napoli”, il ciclo di conferenze cantate di Francesca Colapietro e Mariano Bellopede, che, in questa occasione, tratta e canta il rapporto poetico tra la luna e il mare (giovedì 27).

I previsti concerti “Viva Napoli” di Eddy Napoli con l’orchestra Luna rossa, e “Pino Daniele Opera” di Michele Simonelli e Paolo Raffone, programmati da venerdì 28 a domenica 30 gennaio, sono rinviati al prossimo mese di giugno.

La direzione del teatro della Canzone napoletana comunica che i tagliandi di abbonamento e i biglietti saranno automaticamente differiti alle nuove date. Gli abbonati e gli spettatori che hanno acquistato il biglietto possono rivolgersi al botteghino del teatro per l’eventuale rimborso.

Intanto il teatro della Canzone napoletana propone ancòra la sottoscrizione di una card, con la quale lo spettatore potrà assistere a sei spettacoli, al prezzo speciale di 90 € in poltrona e di 60 € in palco, scegliendoli liberamente dal cartellone. Inoltre, per il pubblico giovanile, ovvero “under 30”, il teatro rende disponibile, per ogni spettacolo, cento ingressi a 10 €. Un particolare miniabbonamento è dedicato agli abitanti di Forcella: un lotto di cinquanta biglietti per ogni spettacolo, disponibili allo speciale prezzo ridotto di 7 €, sottoscrivibile esclusivamente al botteghino del teatro.

I miniabbonamenti e i biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net. Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi dalle 10 alle 13:30.

Per accedere in teatro è obbligatorio il possesso del super green pass (detto anche “green pass rafforzato”) e l’uso della mascherina ffp2.

Informazioni: sito istituzionale teatrotrianon.org, tel. 081 2258285.