Triangolare del Sorriso: sport e solidarietà per sostenere i bambini ricoverati nei reparti pediatrici

Domenica 1° ottobre alle ore 9:30, presso lo Stadio Simpatia di Pianura si terrà il Triangolare del sorriso, un torneo di beneficenza con tre squadre che si sfideranno per sostenere le attività di ABIO Napoli a favore dei bambini ricoverati e delle loro famiglie.

ABIO (Associazione per il Bambino In Ospedale) Napoli è un'associazione che si impegna per rendere i reparti pediatrici più a misura di bambino, attraverso il gioco, l’ascolto e l’allestimento di reparti colorati e accoglienti, al fine di rendere meno traumatica l’esperienza dell’ospedalizzazione.

Il Triangolare del sorriso è anche una festa “a misura di bambino” ricca di sorprese, giochi e gadgets organizzata con impegno e dedizione da Cristian Compostella, supportato dalla preziosa collaborazione di aziende, professionisti e artisti del panorama partenopeo: Errichetti Felice, Luca Albano, Errico Porzio, Donato De Caprio di Con mollica o senza, Dr. Carmine Mele, Pa. Ma. Sport, Barrus Elefantino Sport, Caffetteria Etoile, il Vacanziere, Cantine Varchetta, RV Ceramiche, Autocarrozzerie Compostella, i gestori del Campo Simpatia e altri personaggi noti che scenderanno in campo a sorpresa.

L’evento è completamente gratuito per i bambini, gli adulti potranno accedere acquistando il biglietto da 5 euro all'ingresso del campo prima e durante l'evento.

Invitiamo tutti a partecipare a questa meravigliosa iniziativa, per prendere parte a questo grande gesto di generosità che aiuterà ABIO Napoli a continuare a donare accoglienza, supporto e sorrisi nei reparti pediatrici di Napoli e provincia.