Il Treno della Memoria del Milite Ignoto fa tappa a Napoli

L'anno scorso, nell’anno del Centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto all’altare della Patria a Roma, c’era stata la rievocazione del percorso del treno su cui era stata posta la salma del soldato con il viaggio da Aquilea a Roma. Un viaggio che le Ferrovie dello Stato, in particolare la Fondazione FS diretta dall’Ing. Luigi Cantamessa, il Reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore (BO) hanno consentito di rivivere grazie all'allestimento del Treno della Memoria, organizzato dal Ministero della Difesa in collaborazione con il Gruppo FS, che ha ripercorso le principali tappe compiute dal convoglio di un secolo fa.

In conseguenza del successo riscosso dalla lodevole iniziativa, che ha visto migliaia di persone riversarsi nelle stazioni per attendere e per salutare con rispetto e con commozione il Treno del Milite Ignoto 2021, il Ministero della Difesa e la società FS hanno ripetuto l’evento seguendo un itinerario che ha interessato la maggior parte delle regioni italiane, isole comprese.

Il giorno 3 novembre, il convoglio ha fatto tappa a Napoli presso la Stazione Centrale. Giunto al binario 9, si è tenuta una cerimonia commemorativa con banda dei Bersaglieri e brigata di formazione composta dalle varie Forze Armate, dalla Guardia di Finanza, nonché dai cadetti della Scuola Militare “Nunziatella” e dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.

Il "Treno della Memoria" rende onore a tutti gli italiani che hanno dato la vita per la Patria, un modo per dimostrare riconoscenza verso quei 651 mila soldati italiani che persero la vita nella Grande Guerra. Un numero enorme che deve far riflettere sull'importanza di lavorare, tutti insieme, ogni singolo giorno, a favore della Pace.

Il treno è visitabile dai cittadini per tutto il giorno ed ha un vagone per una mostra commemorativa che ricorda la storia di Maria Bergamas di Gradisca d'Isonzo, madre di un disperso irredento che venne scelta per scegliere la bara del Milite Ignoto.

Nella giornata di domani ci sarà la cerimonia commemorativa al Mausoleo di Posillipo e l’Alzabandiera in Piazza del Plebiscito con schieramento dei reparti.

Presso la Municipalità Vomero – Arenella, Presidente Dott.ssa Clementina Cozzolino, sempre domani alle ore 10.00, con la partecipazione del Vice-Presidente della Camera dei Deputati, On.le Gen. CC Sergio Costa, si terrà una conferenza dal titolo “L’eroe senza nome”, un incontro per coinvolgere i giovani a riflettere sul significato di adempimento del dovere, soffermandosi sulla Grande Guerra e sulla figura del Milite Ignoto, raccordandola con l’immagine del soldato contemporaneo impegnato per garantire la Pace tra le nazioni e la sicurezza nelle città.