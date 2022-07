Luca Lombardo, il lungo tour estivo farà tappa anche Napoli

Nuovi successi attendono il trasformista Luca Lombardo (nella foto di Gino Aloisio). Giungendo dall'estero dove tanti consensi ha ottenuto con il suo mirabolante show, l'artista ha intrapreso un lungo tour estivo che lo vedrà in giro per l'Italia. Atteso per le tantissime tappe del suo viaggio artistico a Sondrio, Capri, Ortona per poi attraversare il resto d'Italia da Milano a Palermo, non senza tralasciare la sua amata Napoli, Luca Lombardo continuerà a confermare tutte le caratteristiche di un artista completo tanto amato dal pubblico.

Portando tra la gente il suo “Poubelle”, che tradotto in italiano significa “Spazzatura”, Lombardo rimane il protagonista di uno show capace di evidenziare la sua abilità nei cambi e nei passaggi dal ruolo di personaggio circense a quello di prestigiatore e trasformista. Ed è con queste premesse che il noto mago, prestidigitatore, attore, clown e trasformista, durante il suo spettacolare itinerario non ha esitato a conquistare con il suo “Poubelle” anche la platea del Premio “Charlot” dove è stato presente come ospite voluto da direttore artistico Claudio Tortora. Seguendo le orme dei grandi maghi e trasformisti della storia, non ultimo il leggendario Leopoldo Fregoli, l'artista con la sua passionale anima da clown, anche a Salerno ha ricostruito in scena le immagini di un mondo fantastico, ricco di invenzioni, peripezie e prodigiosi cambi di costume. Puntando sul suo umanissimo “Poubelle” e su dei pezzi del suo show sottotitolato “La magia oltre ogni immaginazione”, scritto insieme ad Augusto Fornari che ne firma pure la regia, Lombardo sul palco salernitano dell'Arena del Mare per la XXXIV edizione del festival internazionale dello spettacolo “Premio Charlot”, ha tenuto banco con una serie di divertenti giochi di prestigio fino a giungere alla sua arte del quick-change. La stessa che ha dato vita ad una lunga sequenza di cambi d'abito e l'apparizione dei celebri Mario Bros, Mary Poppins, lo Spazzacamino e Peter Pan.

“Sono felice - ha detto l'artista - del successo ottenuto dal mio spettacolo che continuo a portare in giro per il mondo. Per questa estate 2022 ho ancora tanti impegni in programma mentre per la prossima stagione artistica sono atteso in numerosi importanti teatri. Sono altresì soddisfatto di aver preso parte ad una manifestazione come il “Premio Charlot” per la quale ringrazio il direttore artistico Claudio Tortora e Gianluca Tortora”.