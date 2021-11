Trasformati in albero della Foresta Pluviale in Realtà Virtuale

Da abbracciare gli alberi a trasformarvi in tali ci impieghiamo un attimo!



L’Ateneo Università degli Studi di Napoli Federico II con F2 Cultura promuove quest’anno la “Festa dell’Albero”, la manifestazione annuale istituita in occasione della festività nazionale dedicata agli alberi presso l' Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II



Domenica 21 Novembre, dalle 9 alle 15, Innovative Social Hub è pronta a regalarvi un'esperienza immersiva coinvolgente e irripetibile.



Innovative Social Hub nasce dalla volontà di ispirare e sostenere la comunità attraverso proposte educative e sociali dirompenti, efficaci ed innovative.

In questa occasione la tecnologia ci aiuterà a parlare al cuore delle persone e a sensibilizzarci sull’urgenza di agire per la sopravvivenza delle foreste, fondamentali per tutti e per tutto il pianeta.



In caso di pioggia, l'evento si svolgerà al coperto.