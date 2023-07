Tramonti d'Estate al Pausilypon: speciali visite guidate al Parco Archeologico Ambientale

Tornano i Tramonti d’Estate al Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon! Per tutti i weekend di Luglio e Agosto, speciale visita guidata al tramonto per ammirare le bellezze archeologiche e naturalistiche del Parco, illuminate dalla luce dorata del sole che cala sui Campi Flegrei.



Il tour inizia dalla Grotta di Seiano, un traforo artificiale di epoca romana lungo 770 metri, che attraversa tutta la collina di Posillipo, fino a sbucare tra i resti dell’antica Villa di Publio Vedio Pollione, uno dei primi esempi di costruzione rispettosa e perfettamente integrata con la natura circostante, che ancora oggi, soprattutto in estate, esplode rigogliosa in tutta la sua bellezza.



Durante la visita è possibile ammirare i resti del Teatro Romano e dell'Odeion e il suggestivo panorama della Baia Trentaremi e dell’intero golfo di Napoli, guidati dalle esperte del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus.



INFO UTILI



Ogni sabato e domenica di Luglio e Agosto 2023.



Ingresso e uscita da Discesa Coroglio 36 (ingresso Grotta di Seiano);



Ora di inizio: 18:45



Ora di fine: 20:15



Contributo: 7€/adulti, 4€ dai 6 ai 14 anni; gratuito sotto i 6 anni;



Prenotazione obbligatoria online dal calendario delle visite guidate sul sito www.gaiola.org/pausilypon