Train for Digital arriva a Napoli: opportunità per 300 giovani nell’industria della Moda

Presentazione di “Train For Digital”, progetto selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, a cura di Fondazione ITS MITA, PIN, il Polo Universitario della città di Prato - Università di Firenze, e Confindustria Moda.



Articolato in 11 percorsi di formazione modulabili e personalizzabili, Train for Digital è rivolto a giovani tra i 18 e i 34 anni, affinché acquisiscano nuove competenze digitali e possano inserirsi nel mondo del lavoro.



Le Academy, fruibili sia online che in presenza, saranno gratuite e adatte a tutti i livelli di istruzione e avranno l’obiettivo di formare più di 300 persone.

