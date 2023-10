"Tra il dire e il fare..." istallazione di Luca Sivelli all'Arsenale di Napoli

19 ottobre - 16 novembre 2023. Un acquario pieno d’acqua accoglie i visitatori della Sala Circolare di Palazzo Fondi. Un bacino trasparente, pieno d’acqua al centro della sala. Si tratta di un elemento dell’istallazione di Luca Sivelli dal titolo Tra il dire e il fare…, il personale contributo dell’artista al concetto di “arte immateriale” che L’Arsenale di Napoli sta cercando di delineare attraverso la ricerca degli artisti attivi nel territorio campano. Si tratta del nono progetto specificatamente creato per questa sala monumentale nel cortile del palazzo.



L’acquario riflette da un lato un video che riprende la scia persistente e continua di una nave sulla superficie del mare, dall’altro un video che riprende l’interno di un acquario con pesci. Da una parte acqua, che come mare, consente lo spostamento, connette luoghi, persone, culture; dall’altro acqua contenuta entro barriere, che diventa limite, impedimento allo spostamento, alla relazione con l’esterno e la diversità.



Il riflesso di un esterno e il riflesso di un interno. L’acqua contenuta rappresenta l’indifferenza verso l’esterno da parte di chi ci vive all’interno. L’acqua aperta, in perenne movimento, rappresenta l’aspettativa di chi proietta dall’altra parte la possibilità di vedere esauditi i propri desideri, i propri sogni.



L’acqua contiene, connette, ma anche nasconde. Sul fondo si accumulano i “rifiuti”, le scorie di una vita in un luogo stagnante, ma anche i corpi dei reietti, di coloro che abbandonano l’indifferenza dei luoghi stagnanti in cui vivono e scelgono di rendersi apolidi, nella speranza, vana, che altri luoghi possano accoglierli.



I visitatori si insinuano tra i riflessi combinati delle acque, sono dentro e sono fuori. Si sentiranno parte integrante di ciò che osservano o ne saranno totalmente indifferenti? Sceglieranno di abitare la sala o ne saranno semplici osservatori? La metafora costruita da Luca Sivelli, traspone sul piano simbolico la posizione di chi si trova a Napoli, di chi ci vive o di chi vi giunge. I primi e i secondi continuamente in bilico tra due scelte: i primi tra restare o partire; i secondi tra partecipare o assistere. A Napoli l’acqua ha sempre una doppia valenza: contiene e connette; comunica e nasconde; assorbe e rilascia; trattiene e libera; disseta e affoga, sporca e pulisce…





Si ringrazia l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, presso cui Luca Sivelli è docente, per aver inserito l’installazione tra gli eventi che celebrano il cinquantenario dalla fondazione dell’istituto.