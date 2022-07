La zattera serale: esclusiva visita guidata alla Galleria Borbonica, nel sottosuolo napoletano

Costo unico € 20 (€ 6 in prevendita + 14 in loco)

Venerdì 22 luglio alla Galleria Borbonica appuntamento con "La zattera serale", un'esclusiva visita guidata nel sottosuolo napoletano.

Una piccola cisterna, realizzata alla fine del 1400, delimita l’ingresso di questo avventuroso percorso, raggiungibile attraverso un breve cunicolo da dove si potranno ammirare alcune lavorazioni idrauliche di eccezionale fattura, oltre alle croci incise nella malta legate al duro lavoro del “pozzaro“. Successivamente si percorrerà un piccolo cunicolo detto di “Pizzofalcone”.

Il tour notturno in zattera sarà reso ancora più speciale al ritorno nella Galleria Borbonica, dove si passerà attraverso uno stretto cunicolo lungo circa 30 metri e si scenderà nella grande cisterna attraverso una scala in ferro.

Da qui si potranno osservare i camminamenti ad arco utilizzati dai “pozzari”, poi ci si imbarcherà su una zattera che navigherà sulla falda acquifera sotterranea di Napoli, nella galleria abbandonata della mai completata linea L.T.R. (Linea Tranviaria Rapida).

DETTAGLI

Dove: Garage Morelli, Via Morelli, n°61 (ingresso pedonale del Parcheggio Morelli)

Unico turno: ore 21:00

Appuntamento 15 minuti prima

Durata: 1 ora e 30 minuti circa

Costo: Costo unico € 20 (€ 6 in prevendita + 14 in loco)

Bambini: I bambini possono accedere dai 10 anni compiuti, accompagnati da adulto

Al momento dell’ingresso, per i ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 15 anni, è indispensabile l’esibizione del documento d’identità o del codice fiscale

INFO & PRENOTAZIONI

Telefono: 334 11 19 819 (ore 9-18)

Email: prenotazioni@viverenapoli.com

WhatsApp: 334 11 19 819