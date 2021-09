In zattera di notte alla Galleria Borbonica

Sabato 18 settembre ritorna il fascino della Galleria Borbonica con un’esclusiva e magica visita guidata notturna, da non perdere, in zattera nelle viscere di Napoli.

Una piccola cisterna, realizzata alla fine del 1400, delimita l’ingresso di questo avventuroso percorso, raggiungibile attraverso un breve cunicolo da dove si potranno ammirare alcune lavorazioni idrauliche di eccezionale fattura, oltre alle croci incise nella malta legate al duro lavoro del “pozzaro“.

Successivamente si percorrerà un piccolo cunicolo detto di “Pizzofalcone”.

Si scenderà ad una profondità di 40 metri nelle viscere della città ad una temperatura percepita 16/18 gradi e ci ci si imbarcherà (e qui l’emozionante avventura arriverà al massimo) su una zattera che navigherà sulla falda acquifera sotterranea di Napoli, nella galleria abbandonata della mai completata linea L.T.R. (Linea Tranviaria Rapida).

I tour si svolgeranno nel rispetto delle regole e le norme di sicurezza per difendere se stessi e gli altri dal Covid-19

Dettagli dell'evento:

Quando: Sabato 18 Settembre

Dove: Via Morelli, n°61 (ingresso pedonale del Parcheggio Morelli)

Due turni: 1° Turno ore 20.00 | 2° turno ore 22.00 – Appuntamento 15 minuti prima

Disponibilità max per turno: 45 Posti

Durata: 1 ora e 30 minuti circa

Costo: Costo unico € 20 (€ 8 in prevendita + € 12 in loco)

GREEN PASS OBBLIGATORIO

