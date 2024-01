Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania, propone il tour Le viscere di Napoli: centro storico sopra e sotto

Visitiamo la Napoli parallela, quella che si trova sottoterra.

Appuntamento nel cuore del centro di Napoli, in piazza Bellini. Ci incontriamo lì, per vedere le antiche mura della città di Neapolis, e poi proseguire verso la chiesa della Pietrasanta.

Scopriamo perché si chiama così, e cosa raffigurano i marmi di epoca romana sul campanile. Ci addentriamo, poi, nella Napoli sotterranea, quaranta metri sottoterra, per scoprire le cisterne dell'acquedotto romano, che furono riutilizzate come rifugi antiaerei nel dopoguerra.

Il percorso all'interno del Museo dell'acqua è arricchito anche da una collezione di materiali vulcanici e di opere contemporanee.

Risaliamo comodamente in ascensore, e proseguiamo nei vicoli del centro antico, nella Regio Nilensis e Spaccanapoli, per poi visitare la chiesa del Gesù Nuovo e la Basilica di Santa Chiara.



Durata del tour: due ore e mezza

Costo del tour: 20 euro a persona (biglietto di ingresso alla città sotterranea Lapis Pietrasanta incluso)

Per ragazzi da 6 a 15 anni: 15 euro, biglietto incluso



INFO E PRENOTAZIONI:

Appuntamento sabato 6 gennaio alle 15 in piazza Bellini, accanto alla statua di Vincenzo Bellini.

La visita guidata ha posti limitati e si svolgerà con un minimo di prenotazioni, la conferma definitiva verrà data ai prenotati venerdì 5 gennaio, in mattinata.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 4 gennaio alle ore 23: inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare tramite sms o whatsapp il numero 3492949722

Fornire nome, cognome e recapito telefonico.



POSTI LIMITATI

L'itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania