Villa Floridiana e Museo Duca di Martina: visita guidata

Approfittiamo dell'ingresso gratuito al museo, per l'iniziativa #domenicaalmuseo, per visitare la Floridiana.

Conoscete la storia della duchessa di Floridia, Lucia Migliaccio? Sposò il Re Ferdinando I di Borbone con matrimonio morganatico... senza diritto all'eredità. Ma non le andò poi così male, visto che il Re le regalò, tra le altre proprietà, la Floridiana.

La villa fu costruita in stile neoclassico, e, per il parco, fu chiamato nientedimeno che il direttore dell'Orto Botanico di Napoli, Friedrich Denhardt.

La Villa ospita dal 1927 il Museo della ceramica Duca di Martina, dedicato alle arti figurative, dove sono conservati tantissimi pezzi provenienti anche dalla Cina e dal Giappone, e da altri paesi lontani.

Come vivevano i Borbone? Quali erano gli oggetti utilizzati nella vita quotidiana? Visitiamo il museo e il parco, il tour è adatto ai grandi e ai bambini.



Appuntamento: all'ingresso della Villa Floridiana in via Cimarosa domenica 4 febbraio alle 10e30.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 2 febbraio alle 23.

L'evento si terrà con un minimo e un massimo di partecipanti. La conferma definitiva verrà data ai prenotati il giorno che precede il tour, in mattinata.

Per prenotare, inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: 2 ore circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro

Biglietto del museo: gratuito (per l'iniziativa #domenicaalmuseo)

POSTI LIMITATI



L'itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida abilitata della Regione Campania