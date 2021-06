Via Foria e il luogo incantato

Foria, il nome di una via nel centro di Napoli. Ma da cosa deriva questo toponimo?

Ebbene, esso è un connubio di un duplice significato “fuori le mura” un luogo un tempo paludoso situato, al di fuori della cinta muraria di Napoli e Forino quest’ultimo derivante dalla nobile famiglia napoletana “Caracciolo di Forino “ che a partire, dalla metà del 1600 acquistarono, dei terreni al di fuori del perimetro murario della città, provvedendo dapprima a bonificare l’intera area e successivamente, edificando maestose dimore d’epoca come ad esempio, palazzo Caracciolo di Forino sito in via Pontenuovo strada secondaria e tanti altri palazzi. Ed è proprio all’interno di uno dei tanti palazzi costeggianti via Foria che è racchiusa un oasi verde incantata e magica dove predomina la natura incontaminata da caos e smog cittadino. Il Giardino Segreto, un vero e proprio parco privato di 700mq ancora poco conosciuto lussureggiante di vegetazione dove pace e tranquillità regnano sovrane e con area giochi per bambini. Bene, dopo un breve tour storico passeggiando per via Foria ci addentreremo in questo caratteristico giardino della seconda metà del 1700 con visita guidata a questo incantevole luogo che racchiude in sé uno spazio denominato l’angolo degli antichi ricordi dove sono esposti antichi oggetti del passato tra cui, riggiole dal XVII al XIX secolo, antichi giocattoli ed altro. I partecipanti potranno inoltre gustare tra la ricca vegetazione del giardino, aperitivo, varie stuzzicherie gastronomiche e non potrà mancare di certo un ricco piatto di pasta asciutta il tutto accompagnato da buon calice di vino.

Vi aspettiamo domenica 4 luglio per ricominciare a stare insieme.



Nel rispetto della normativa anticovid vigente:

prenotazioni a numero chiuso

uso di mascherina

esibizione di avvenuta vaccinazione

Quando:

Domenica 4 Luglio 2021

Ora:

11:00

Dove: via Foria

Si raccomanda la puntualità,



prenotazioni:

entro e non oltre il 1/07/2021 fornendo il proprio nominativo e numero di partecipanti contattando i seguenti recapiti:

cellulare/whatsapp: 3317100447

cellulare/sms: 3512223082

le prenotazioni seguiranno ordine cronologico e pertanto si consiglia di prenotare al più presto.



Contributo:

€15 a persona.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...