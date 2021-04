Via Foria: 1km di cultura dall'Albergo dei Poveri alla Galleria Principe

Nel traffico che caratterizza via Foria, spesso non ci si accorge della straordinaria ricchezza di una delle strade più importanti e sottovalutate di Napoli: un chilometro di storia, cultura, tradizioni in cui si concentrano grandi opere come l'Albergo dei Poveri, l'Orto Botanico, la Caserma Garibaldi, Porta San Gennaro, il Museo Archeologico Nazionale, la Galleria Principe.

Ma via Foria fu anche il prestigioso ingresso d'onore alla città nel Settecento, luogo di villeggiatura per i nobili napoletani che si rifugiavano nella quiete delle sue campagne, per poi diventare il "polo tecnico-scientifico" nell'Ottocento e, in tempi più recenti, centro della vita teatrale di Napoli o meta di pellegrinaggio per chi è alla ricerca di antichi sapori come la zuppa di cozze e il brodo di polpo.

Una visita guidata che spazia dalle mura greche di Neapolis ai nuovi mostri della speculazione edilizia del dopoguerra, dopo la quale non vedrete più via Foria con gli stessi occhi.

Visita guidata a cura di Lucia Nillo, Guida Turistica Abilitata della Regione Campania

Sabato 24 aprile 2021

Appuntamento ai giardinetti di piazza Carlo III

Ore 9:00 (puntualissimi!)

Contributo: 10€ adulti / Gratis per i bambini fino a 12 anni

Prenotazioni al +393483488440

MISURE ANTICOVID-19:

gruppo piccolo (posti limitati)

mascherina obbligatoria

gel disinfettante

distanziamento di almeno 1m.

Auricolari e radioguida per garantire il distanziamento

ATTENZIONE! In zona arancione le visite guidate sono consentite solo all'interno del comune in cui si abita, all'aperto e nel rispetto delle norme anti-contagio, come stabilito dal DPCM del 14 gennaio.