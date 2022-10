Il Ventre che racchiuse il Mistero: tour tra Alchimia, Spititi e Leggende

Un intrigante e suggestivo tour tra Alchimia, Spititi e Leggende. Intreccio tra sacro e profano, esoterismo e misteri che aleggiano da secoli nelle vie e nei vicoli del centro storico partenopeo.

Partiremo dalla suggestiva piazza del Gesù al cui interno, sono racchiuse fatti, aneddoti, misteri per poi addentrarci nel maestoso complesso monumentale di Santa Maria la Nova dove oltre a spiegarne la storia, ci soffermeremo sulla figura di Vlad Tapis principe di Transilvania conosciuto con l'appellativo del conte Dracula la cui tomba, è all'interno delle mura del complesso. Non mancheremo di illustrare, vicende e fatti storici realmente accaduti nei palazzi che contornano piazza San Domenico Maggiore , Palazzo De Sangro dimora del principe alchimista Raimondo De Sangro in cui secondo leggende metropolitane aleggiano in notti buie e tempestose gli spettri del Principe, di Maria D'Avolos e del Duca Fabrizio Carafa e palazzo Petrucci dove furono redatti i piani della famosa congiura dei baroni repressa ne sangue da Ferrante D'Aragona.



Date:

30/10/2022 1-2/11/2022 ore 9.30

31/10/2022 ore 19:30



A cura di JOSHUA TRAVEL & EVENTS

Info e prenotazioni

cell/whatsapp: 3347262648

e-mail: joshuaworld0gmail.com



Si consiglia di prenotare al più presto al fine di non rimanere fuori dal numero max di prenotazioni.