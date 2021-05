I tesori nascosti di via Foria: dall'Albergo dei Poveri al Giardino di Babuk

Via Foria è una delle strade più sottovalutate di Napoli. A chi la percorre sempre al volante può sfuggire la straordinaria importanza storica, architettonica e culturale che conserva la memoria del prestigioso boulevard costruito dai Borbone per offrire alla capitale del regno un degno ingresso in città.

Il viale si apre con la maestosa facciata del Real Albergo dei Poveri, proseguendo tra l'Orto Botanico e il Borgo Sant'Antonio Abate, tradizioni, teatri, eccellenze scientifiche e sapori d'altri tempi.

Una delle cose più sorprendenti di Via Foria è che nasconde dietro i suoi palazzi nobiliari straordinari giardini, come il Giardino di Babuk, un'oasi incantata tra fiori, alberi di limoni e una ventina di gatti che custodiscono un misterioso ipogeo.

La visita guidata parte da Piazza Carlo III e si conclude al Giardino di Babuk a via Giuseppe Piazzi (di fronte alla Caserma Garibaldi).



Visita guidata a cura di Lucia Nillo, Guida Turistica Abilitata della Regione Campania

Domenica 16 maggio

Appuntamento ai giardinetti di piazza Carlo III

Ore 10:00

Contributo: 15€ adulti / Gratis per i bambini fino a 10 anni/ 5€ da 11 a 15 anni

Prenotazione obbligatoria al +393483488440

MISURE ANTICOVID-19:

gruppo piccolo (posti limitati)

mascherina obbligatoria

gel disinfettante

distanziamento di almeno 1m.

Auricolari e radioguida per garantire il distanziamento