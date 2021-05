Sulle orme di Maradona: tour narrato

Itinerario:

-Ore 15,30 Fuorigrotta : incontreremo i partecipanti presso la Stazione “Mostra” della Cumana, da pochi mesi dedicata alla memoria di Diego Armando Maradona.

-Visiteremo la storica stazione, progettata nel 1939 dall’architetto Frediani e ristrutturata dall’architetto napoletano Nicola Pagliara in occasione dei Mondiali di calcio “Italia 90”.

Ammireremo, lungo gli oltre 300 metri di banchina, i murales raffiguranti i personaggi ed i momenti più esaltanti che hanno fatto la storia del Calcio Napoli; su tutti, naturalmente svetta la figura del Pibe de Oro, unico ad essere rappresentato due volte.

-Proseguiremo con un walking tour guidato nella zona dello stadio Maradona, dando così inizio al nostro viaggio nei luoghi di “D10S”.

-Da Fuorigrotta il tour proseguirà, in autobus granturismo, verso le esclusive location di Posillipo - la casa di via Scipione Capece, residenza napoletana di Maradona, e l’hotel Paradiso al centro della vita mondana di Diego - e di seguito, verso Soccavo per una tappa allo storico Centro Paradiso, vero e proprio simbolo del Napoli targato Maradona.

Anche se non è consentito l’accesso, sarà un momento importante per ricordare le imprese di Maradona nei 7 anni in cui ha indossato la casacca azzurra.

-Ci dirigeremo quindi, verso la periferia Nord di Napoli, quartiere Miano. Qui visiteremo il museo dedicato alla memoria di Saverio Silvio Vignati, storico custode dello stadio partenopeo, che conserva la più grande raccolta al mondo di cimeli del Dio del calcio.

Per la prima volta ed in esclusiva per Napoli Urban Jungle, la famiglia Vignati aprirà al grande pubblico la sua straordinaria collezione.

Terminata la visita al museo faremo ritorno in autobus, a Fuorigrotta.

Il tour sarà guidato da esperte guide turistiche della Regione Campania ed interverranno due illustri ospiti:

Marcello Altamura, scrittore e giornalista sportivo che ricostruirà le vicende calcistiche e non solo, che hanno reso indimenticabile l’avventura del D10S a Napoli;

Aantonio Salvati, giornalista e docente presso l‘Università Vanvitelli esperto della Chiesa Maradoniana che ci introdurrà ai suoi riti, alle sue ricorrenze, ed ai testi delle preghiere dedicate a #Maradona. La "Iglesia Maradoniana" nata nel 1998 conta oggi circa 120.000 “fedeli” sparsi in tutto il mondo.

APPUNTAMENTO: Sabato 22 maggio ore 15,30 Fuorigrotta, presso la stazione “Mostra” della Cumana.

DURATA: 4H30MIN

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

ADULTI: 30€ (Include transfer in bus granturismo) + 5€ contributo per l’Associazione Saverio Silvio Vignati, a sostegno del Progetto “Una Goccia d’Azzurro” in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon.

BAMBINI DA 6 A 12 ANNI: 15€

BAMBINI FINO A 6 ANNI: GRATIS

pagamento anticipato tramite bonifico bancario o PayPal (contattateci ed invieremo coordinate bancarie)

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

CHIAMACI O INVIA UN WHATSAPP AI NUMERI : 348.8968184 OPPURE 334.8034851 INDICANDO COGNOME E NUMERO DI PARTECIPANTI

Preghiamo i partecipanti di rispettare l’orario di inizio dell’evento.

Si ricorda che:

- nel rispetto delle misure di distanziamento sociale, la capienza dell’autobus granturismo è limitata al 50% ;

- è necessario mantenere il distanziamento tra ogni partecipante;

- è obbligatorio l’uso della mascherina.