Stregoneria nel cuore di Napoli: itinerario tra incantesimi, sortilegi e patti malefici

Un tour alla scoperta del volto nascosto di una Napoli magica e stregata. L’associazione De Rebus Neapolis propone un percorso suggestivo e coinvolgente, il racconto di un antico sapere perduto. E’ la storia di un legame fra donne guaritrici dai saperi sciamanici, di unguenti, di erbe curative, di pozioni e la stregoneria, ricca di incantesimi, magia nera, malocchio e patti malefici; guaritrici che da fate divennero amanti del diavolo. Si potranno ascoltare le storie di streghe vissute dentro le mura della città, luoghi dove hanno vissuto “Maria la Rossa” e “Alamanna”, luoghi di supplizi, Tribunali, Roghi e riti magici. Dopo il solstizio d’estate sono i giorni che contemplano il risveglio delle creature, dei prodigi, da vivere in una Napoli misteriosa, inconsueta, affascinante e con sorprese intense, inaspettate.

Lasciatevi quindi travolgere dall'atmosfera magica ed inquietante di questi luoghi stregati. Concluderemo il nostro tour proprio nel luogo dove segni magici lanciano messaggi e ascoltando le voci del passato sentiremo scorrere l’energia che racchiude centinaia di migliaia di anni di storia e di magico e stregato mistero.

